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08/06/2022

天氣反常最易病！養好脾胃適應變化！健脾去濕「蓮藕蓮子圓肉茨實豬骨湯」啱飲，仲可補腎！

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  • 陳沛思

    陳沛思

    註冊中醫師，香港浸會大學的中醫學學士及生物醫理學士(榮譽)學士及香港大學碩士(MPhil)，曾參與菲臘牙科醫院研究。陳醫師亦曾往內地義診，閒時出席癌症病者講座，為病友講解中醫對癌症看法。現為兩女之母，鼓勵母乳餵哺，崇尚自然，樂於和人分享中醫養生之道，一起過健康的生活。

    食療新意思

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　　「又下雨了。」Rachel說。

 

　　「芒種到了，理論上表示梅雨季節即將結束，轉變為午後雷陣雨。天氣也會逐漸轉為乾熱。我們即將迎來盛夏，這時天氣晴朗，甚至萬里無雲，大自然的能量升到最極點。不過近來天氣反常，不知道會否斷斷續續的不停下雨呢。」我說。

 

　　「為甚麼不正常的天氣又會令我們容易生病？」Rachel問。

 

　　「黃帝內經云︰春氣溫和，夏氣暑熱，秋氣清涼，冬氣冰冽，此則四時正氣之序也。例如現在夏天，天氣炎熱，這是正常的天氣。如果我們作息正常，時常保持身體健康，不會容易生病。就算長夏，即八至九月期間，多打風下雨，也是正常的天氣，只要不常吃喝生冷，也不會因為濕而生病。如果天氣正常，我們又生病了，只怪我們沒好好保養身體。

 

　　黃帝內經又云︰凡時行者，春時應暖而反大寒，夏時應熱而反大涼，秋時應涼而反大熱，冬時應寒而反大溫，此非其時而有其氣。如果天氣反常，老弱者就容易病倒了，症狀也相近。

 

　　現在的天氣十分奇怪，去年是香港有紀錄以來最暖的一年，十二月冬天也會下雨。脾主四時，脾胃好才能適應天氣變化，所以健脾去濕不可少。」我說。

 

　　「我已經沒有吃雪糕了，忍得多麼辛苦。」Rachel扁著嘴說。

 

　　「努力堅持一定有回報的。補腎也不能忽略。腎藏精，腎氣不足，全身的氣血也不夠。都巿人常常睡不足，睡不好，工作和生活壓力又大，也很傷腎。」我說。

 

　　「說來也是，天氣忽冷忽熱，我也睡不好。」Rachel說。

 

　　「飲食方面，健脾去濕可以選擇蓮藕和紅蘿蔔。煮熟的蓮藕性微溫，味甘，有補益脾胃、止瀉、益血的作用。紅蘿蔔性平，味甘，入肺、脾經，功效包括健脾、化滯。

 

　　天氣潮濕，不少病人都表示大便溏，這時可多吃點茨實。茨實性平，味甘、澀，入脾、腎經，能益腎固精、健脾止瀉、除濕止帶。補腎又安神，蓮子和圓肉都是常用的。蓮子性平，味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精、補脾止瀉、止帶、養心。圓肉，即龍眼肉，性溫、甘，入心、脾經，有補益心脾、養血安神的功效。以上材料煲豬骨就成了時令湯水。」我說。

 

　　「湯水美味又容易煲。」Rachel笑道。

 

　　「待天晴時好好去曬太陽，內經云︰春夏養陽。趁夏天好好呵護我們的陽氣。」我說。

 

下頁即睇「蓮藕蓮子圓肉茨實紅蘿蔔豬骨湯」點煲

 

 

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