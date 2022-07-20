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20/07/2022

中暑與受暑點分辨？預防中暑少吃生冷！推介你飲消暑健脾「冬瓜淮山炒扁豆排骨湯」

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  • 陳沛思

    陳沛思

    註冊中醫師，香港浸會大學的中醫學學士及生物醫理學士(榮譽)學士及香港大學碩士(MPhil)，曾參與菲臘牙科醫院研究。陳醫師亦曾往內地義診，閒時出席癌症病者講座，為病友講解中醫對癌症看法。現為兩女之母，鼓勵母乳餵哺，崇尚自然，樂於和人分享中醫養生之道，一起過健康的生活。

    食療新意思

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　　「前天到沙灘游水，回程時覺得很累，很想睡。是不是中暑了？」Flora問。

 

　　「這就是受了暑氣。中暑和受暑氣是程度上有不同。一般而言，天時暑熱，在戶外時間較長，受了暑氣，表現為肢體倦怠乏力、沒精打采、口渴、沒胃口、大便溏瀉等。通常補充足夠水份，休息足夠便沒事。若情況嚴重，突然昏倒、身熱，甚則神昏抽搐等，在中醫角度，稱為中暑，為嚴重情況，生命有危險。」我說。

 

　　「嘩，這麼要緊！」Flora驚訝道。

 

　　「暑氣為病，有明顯的季節性。夏月暑氣當令，氣候炎熱，若我們正氣不足，或陰分不足，就容易受暑。暑為陽邪，易傷津液，陽氣過亢，這樣熱過猛，更易傷氣。要避免受暑，必定要補充足夠水份，一般人一天需要喝最少要兩公升暖水。預防中暑，還要保持正氣足，平日足夠睡眠，減少吃喝生冷。」我說。

 

　　「現在應否吃冬瓜消暑呢？」Flora問。

 

　　「很多家庭也懂煲冬瓜湯。冬瓜性涼，味甘、淡，入肺、小腸、膀胱經，能清熱利水，解暑熱，消熱痰、止咳嗽。可是現代人常見脾胃虛寒，有些人喝了冬瓜湯後腹瀉。所以可以在冬瓜湯中加入健脾食物如淮山、炒扁豆、黃豆。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效；黃豆性平，味甘，入脾、胃、大腸經，能寬中導滯、健脾利水、解毒消腫。白扁豆，性微溫，味甘，入脾、胃經，有健脾化濕的功效。炒後加強扁豆的健脾止瀉作用。如果脾胃虛弱的，可用炒扁豆。若認為自己不是容易腹瀉的，可用白扁豆，消暑功能較強。這些材料煲冬瓜，就不怕太寒涼了，又可消暑健脾。」我說。

 

　　「夏天不喝冷飲很難呢？」Flora說。

 

　　「我們在室內時間較多，在冷氣房內喝暖飲還可以做到。為免脾胃受損，好好愛惜，脾胃好，正氣才會夠的。為了身體，口腹之欲要控制一下。」我說。

 

下頁即睇「冬瓜淮山炒扁豆黃豆排骨湯」點煲

 

 

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