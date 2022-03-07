WFH坐姿不良腰背及盆骨痛？發現這6大症狀要留神！物理治療師教你起床4招紓緩不適

疫下工作，有些朋友減工時，有些朋友卻要一夫當關，one-man band，更有不少朋友因為種種原因被困家中，突然又再WFH，然而這次更是未有盡頭的另一浪WFH。

疫下工作既要保持工作質素，也要關顧家人的健康，每天的擔憂食品存量、疑病、染疫風險最令家長頭痛，還有就是令自己身心上的變化，WFH的坐姿、辦公的位置最直接影響身體上的不適，而這些不適最容易出現在腰背、盆骨之上，假若你發現有以下的徵狀：

1. 腰脊肌肉不時僵緊，甚至腰背疼痛

2. 起床後腰背盆骨關節晨僵多於半小時，一星期多於三天

3. 坐下時乏力支撐腰背，需要依著椅背或沙發工作

4. 整天也感到無力，容易睏，易疲勞

5. 肩膊外後側容易痠痛，僵緊

6. 肩頸位置容易僵緊

（圖片由作者提供）

起床四招減不適

介紹這四組伸展運動，每招維持20-30秒，重複10次，既紓緩腰背不適，更能改善腰背發力，不致日日周身骨痛！





（圖片由作者提供）

1. 平躺舒鬆髖部及髂薦關節

以平躺姿勢右手拉左膝，斜向肩膊方向，腰背不用離床。





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2. 伸展大腿後肌

先放小枕於膝下，左腳伸直，腳掌向上指天，雙手慢慢沿小腿向前，謹記每次只伸展一側！

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3. 拉鬆梨狀肌減臀部痠痛

左腳置於右膝上，左手按下左膝，右手抬著腳掌反手向上，拉持會更集中於髖部位置。





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4. 髂脛外髖一併開

左腳屈膝，半坐於床邊，上身向前，右手拉腳腕位置借力，拉力會集中於外髖甚至大腿外側。



