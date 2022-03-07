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07/03/2022

WFH坐姿不良腰背及盆骨痛？發現這6大症狀要留神！物理治療師教你起床4招紓緩不適

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  • Oscar 治療師

    Oscar 治療師

    陳嘉渝(Oscar)，物理治療師。

    入境處及香港聖約翰救傷會講師聯會醫事顧問，於理工大學物理治療系畢業後，修畢香港中文大學針灸學碩士。熱愛運動之餘，更隨隊前往北京奧運及東亞運擔任醫療義工，更熱衷在各大報章刊登專欄，解答都市痛症及運動創傷復康問題。現為沙灘排球賽亞運代表隊的物理治療師。

    都市痛症

    本欄逢周一更新

　　疫下工作，有些朋友減工時，有些朋友卻要一夫當關，one-man band，更有不少朋友因為種種原因被困家中，突然又再WFH，然而這次更是未有盡頭的另一浪WFH。

 

　　疫下工作既要保持工作質素，也要關顧家人的健康，每天的擔憂食品存量、疑病、染疫風險最令家長頭痛，還有就是令自己身心上的變化，WFH的坐姿、辦公的位置最直接影響身體上的不適，而這些不適最容易出現在腰背、盆骨之上，假若你發現有以下的徵狀：

 

　　1. 腰脊肌肉不時僵緊，甚至腰背疼痛

　　2. 起床後腰背盆骨關節晨僵多於半小時，一星期多於三天

　　3. 坐下時乏力支撐腰背，需要依著椅背或沙發工作

　　4. 整天也感到無力，容易睏，易疲勞

　　5. 肩膊外後側容易痠痛，僵緊

　　6. 肩頸位置容易僵緊

 

（圖片由作者提供）

 

起床四招減不適

 

　　介紹這四組伸展運動，每招維持20-30秒，重複10次，既紓緩腰背不適，更能改善腰背發力，不致日日周身骨痛！

 


（圖片由作者提供）

 

1. 平躺舒鬆髖部及髂薦關節

 

　　以平躺姿勢右手拉左膝，斜向肩膊方向，腰背不用離床。

 


（圖片由作者提供）

 

2. 伸展大腿後肌

 

　　先放小枕於膝下，左腳伸直，腳掌向上指天，雙手慢慢沿小腿向前，謹記每次只伸展一側！

 

（圖片由作者提供）

 

3. 拉鬆梨狀肌減臀部痠痛

 

　　左腳置於右膝上，左手按下左膝，右手抬著腳掌反手向上，拉持會更集中於髖部位置。

 


（圖片由作者提供）

 

4. 髂脛外髖一併開

 

　　左腳屈膝，半坐於床邊，上身向前，右手拉腳腕位置借力，拉力會集中於外髖甚至大腿外側。

 

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