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06/04/2022

頸椎移位、膝關節痛、反覆扭傷，別將痛症歸咎「肌肉太緊」！伸展真能治百病？

#痛症療法 #健康 #物理治療 #肌力 #伸展 #高張力 #肌肉太緊 #受傷 #都巿病 #痛症
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  • Oscar 治療師

    Oscar 治療師

    陳嘉渝(Oscar)，物理治療師。

    入境處及香港聖約翰救傷會講師聯會醫事顧問，於理工大學物理治療系畢業後，修畢香港中文大學針灸學碩士。熱愛運動之餘，更隨隊前往北京奧運及東亞運擔任醫療義工，更熱衷在各大報章刊登專欄，解答都市痛症及運動創傷復康問題。現為沙灘排球賽亞運代表隊的物理治療師。

    都市痛症

    本欄逢周一更新

　　在WFH的日子中，還是有停不了的網上健康講座、復康運動講座等，最常聽到……

 

　　我的頸椎又移位了，因為「肌肉太緊了」！

 

　　膝關節痛，因為「肌肉太緊了」！

 

　　關節反覆扭傷，因為「肌肉太緊了」！

 

　　我的姿勢不好、坐得久了會全身痠軟，因為「肌肉太緊了」！

 

　　每當身體出現一些不正常的問題時，不少人在延醫診治時都會得出：「退化」或「肌肉太緊了」的簡單答案。退化不難理解，但是甚麼是「肌肉太緊」，原來當肌肉出現不正常的「高張力」（high muscle tone/muscle tension）時，引伸至關節被不正常地擠壓在關節腔之中，每一個動作都需要犧牲動作動態的質素，進而造成的「肌肉太緊」所出現的運動創傷或勞損性問題，舉例說就是腰大腿四頭肌過緊，所以在普通運動中把膝蓋壓向股骨槽，形成不必要的磨損。不過現實就是這樣嗎？有這麼多人是這樣嗎？不需要考慮關節及骨槽之的間的角度？其他軟組織的互動？Q-Angle？或只是因為不用做太複雜的檢測，便可以很簡單、快速地敷衍了事，讓病人或學生執行「伸展」就好？而問題沒解決時，便只會重複說著是因為你是「伸展不夠」或「伸展能治百病」？

 

　　當「肌肉太緊」這個詞語變成了痛症的藉口，同時污衊了這個詞語時，我們能把問題反過來問：「肌肉不緊就不會痛嗎？」或我們該怎樣衡量「肌肉到底緊不緊」，其實這些回答反而是不確定的。現今的研究已經發現「柔軟度（flexibility）」與「受傷機率（Risk of injury）」並沒有顯著的關聯性，當然在個別人士的差異下，一部分人因肌肉長度過短，即是肌肉太緊，而影響運動的動作模式、質素而造成受傷，但這些並未在研究中突出這個顯著性。研究中發現與受傷機率更具關聯性的包括：「基礎肌力（strength）、本體感覺（proprioception）、動作技巧（technique）、疲勞（fatigue）」等。

 

　　基礎肌力（Strength）

　　本體感覺（Proprioception）

　　動作技巧（Technique）

　　疲勞（Fatigue）

 

受傷機率因素

 

 

　　不論經常運動與否，只要找到適合自己的「肌張力」就是最好的。這就是說，頂尖舉重選手並不需要雙手彎腰貼地（普遍測試柔韌度的做法，針對腰背盤骨相關肌群的柔軟度），但若是舞蹈專項的運動人士則是必備的能力了。所以，作為普通的族群，普遍的「正常」關節角度、柔韌度，只要是合適就好了，犯不著與其他人士相同，或追求與運動員一樣所以「肌肉要多緊」可能沒有標準答案，但我覺得可以透過「試誤法（trial and error），即是先規律地滾筒放鬆或伸展特定肌群一段日子，若對運動表現、受傷有改善就持續進行，但若反而愈來愈差或沒影響，則不一定要進行。

 

　　在不同的學說及研究中，肌肉過緊常常是個結果，並不是致傷的原因，找尋及解決原因才是根本肌肉會變得「緊繃、張力過高」。

 

　　（下期待續）

 

 

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