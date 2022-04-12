  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
都市痛症
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

12/04/2022

痛症一定係「肌肉過緊」？經常寒背導致肩頸痠痛，可能是肌肉失衡！

#痛症療法 #健康 #痛症 #都巿病 #肌肉過緊 #肌肉失衡 #寒背 #腰痠背痛 #肩頸痠痛 #物理治療
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Oscar 治療師

    Oscar 治療師

    陳嘉渝(Oscar)，物理治療師。

    入境處及香港聖約翰救傷會講師聯會醫事顧問，於理工大學物理治療系畢業後，修畢香港中文大學針灸學碩士。熱愛運動之餘，更隨隊前往北京奧運及東亞運擔任醫療義工，更熱衷在各大報章刊登專欄，解答都市痛症及運動創傷復康問題。現為沙灘排球賽亞運代表隊的物理治療師。

    都市痛症

    本欄逢周一更新

　　在不同的學說及研究中，肌肉過緊常常只是其中一個常見結果，而這個肌肉過緊的問題常常是用來補足身體穩定性的不足（前文提及過的不同人士需要不同的柔韌性及肌肉）。換句話說，肌肉過緊有些時候反而是保護關節的生理方法，例如腰椎的核心肌群能力不足，容易在運動時腰椎變得不穩定，所以為了令腰椎不會過度移位或維持良好跑姿、舉重的動作，腰部附近的肌肉只好「代償地」變緊繃，來保護自身不會受傷，或是因為多次累積的小型創傷後，引發肌群變緊，達致一個活動——肌張力的平衡，也就是讓關節及附近的肌肉漸漸穩定下來。因此，若沒有增加腰椎的穩定性，腰部緊繃的現象可能不需要伸展或滾筒放鬆，反而需要配合適當的復康訓練就能解決。

 


（圖片由作者提供）

 

　　當肌肉纖維在不正常的位置時，都會產生不良的反應，但在過度延伸時卻有更多的不良反應，不要盲目伸延，錯以結果為目標。

 

　　「但是我的腰部柔韌性的確不夠好，在腰痛的評估中被評為僵硬及功能不足，很多家居功能都不能處理。」不少病人在醫院或坊間進行評估後的意見。

 

　　的確，柔軟度是比較容易被評估的，例如坐式前彎、直抬腳測試等，就可以評估角度有沒有達到「標準」，因此我們很容易看到「柔軟度未達標準」，但是一要讓結果誤成了目標，除了柔韌性，還有其他能力的不足是那些評估中沒看到的，例如動作控制、協調性、肌力、爆發力、動作技巧等。

 

1. 甚麼是肌肉失衡（Muscle Imbalance）？

 

　　肌肉不平衡指的是「兩側（前後、左右等）在長度、張力等條件上不一致」，或者，更精確地說，如果兩邊在控制、穩定等動作能力上的不同，也稱為肌肉失衡。

 

　　「但是，我總覺得肌肉僵緊，或只看到肌肉僵緊，所以當有痛或受傷時便認為是肌肉僵緊」，不少講座聽眾在講座後都會有相似的發問。

 

　　現代人常有「寒背」、腰痠背痛、肩頸痠痛等狀況，都是一種肌肉失衡的表現，如許多人有前側胸部肌群太緊，以及後側上背部肌群肌群太鬆的問題。但在這邊指的是「肌肉長度、肌肉張力、控制能力是有差異的」，但卻不是「肌肉量、肌力」不足而造成的問題。

 

2. 肌肉失衡有甚麼影響？

 

　　‧肌肉能產生的肌力減少

　　‧肌肉使用不平均，有些會過度使用

　　‧關節處在更容易受傷的位置

 

　　又以肩頸痠痛為例：

 

　　當前胸的肌肉處在長時間縮短的位置（因為寒背），這也只是一種肌肉失衡的結果，前胸的肌肉張力會較高，做動作時也會較「容易被使用到」；而後背的肌肉處在長時間拉長的位置，肌肉張力會較低，做動作時會「比較難被叫醒、使用」。當肌肉之間的張力不均，有些肌肉就會「更容易被使用」或「不容易被使用」，可以想像成一間公司，有些人特別勤勞，有些人特別偷懶，但一個好的公司營運就需要各司其職，每個人都有所負擔。因此，肌肉失衡可能會導致有些肌肉容易使用過度，有些肌肉則被抑制或萎縮，最終造成疼痛、不適、影響運動表現等。

 

（圖片由作者提供）

 

3. 甚麼會造成肌肉失衡？

 

　　生活型態、運動專項、個人習慣等，這些都可能造成肌肉失衡。以生活形態為例，現代人大多滑手機、坐辦公室等，如果每天坐辦公室8個小時，鼠蹊部的肌肉會愈變愈短，而臀部肌群愈變愈長，長期下來就會造成肌肉失衡，造成長期的腰部緊繃，或是因為臀部肌群能力喪失，造成更多下半身的運動傷害。

 

　　肌肉失衡或姿勢不良，需透過運動治療、運動訓練等來改善動作控制能力，並調整肌肉長度，更重要的是，改變生活形態跟習慣。如果每天寒背8個小時，每周伸展5分鐘能改善的有限，所以先從平常的姿勢開始調整，並在運動訓練時盡可能保持在「肌肉平衡，正中位置」下進行。不論復康運動或伸展都是一種治療方式，即稱為運動治療（exercise therapy）或治療性運動（therapeutic exercise），建議需由物理治療師所擬定，才能確保全面及合式。

 

　　（下期待續）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多都市痛症文章

你可能感興趣

#痛症療法 #健康 #痛症 #都巿病 #肌肉過緊 #肌肉失衡 #寒背 #腰痠背痛 #肩頸痠痛 #物理治療

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk