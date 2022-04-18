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18/04/2022

肩頸膊痛拉筋就鬆到？未必！跟治療師做伸展動作，改善關節、肌肉活動能力！（附影片教學）

#痛症療法 #治療性運動 #拉筋 #運動訓練 #姿勢不良 #肌肉失衡 #復康運動 #伸展運動 #痛症
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  • Oscar 治療師

    Oscar 治療師

    陳嘉渝(Oscar)，物理治療師。

    入境處及香港聖約翰救傷會講師聯會醫事顧問，於理工大學物理治療系畢業後，修畢香港中文大學針灸學碩士。熱愛運動之餘，更隨隊前往北京奧運及東亞運擔任醫療義工，更熱衷在各大報章刊登專欄，解答都市痛症及運動創傷復康問題。現為沙灘排球賽亞運代表隊的物理治療師。

    都市痛症

    本欄逢周一更新

　　肌肉失衡或姿勢不良，需透過運動治療、運動訓練等來改善動作控制能力，並調整肌肉長度，更重要的是，改變生活形態跟習慣。

 

　　「我都有伸展啊，為甚麼覺得還是很緊？」

 

　　「教練說我會這樣，一定沒有好好拉筋！」

 

　　伸展看似簡單，容易學會，所以遇到各種「覺得緊」的狀況，大家就是「拉、拉、拉」。但很多人可能不知道，「運動、伸展」也是要經過個別化設計的，每個人狀況不同，對應的伸展方式也不同。再者，如果每天寒背8個小時，每週只進行一小陣子的伸展、拉筋，或是奢侈一點的，享受別人為你進行伸展運動，那麼你的改善又能如何? 這是肯定有限的。復康運動或伸展是一種治療方式，即稱為運動治療（exercise therapy）或治療性運動（therapeutic exercise），是需由物理治療師所擬定的。多數會由先從平常的姿勢開始調整，並在運動訓練時盡可能保持在「肌肉平衡，正中位置」下進行。

 

　　而一般坊間的伸展方法，是如何把所有肌肉都拉鬆，但我們的醫療訓練概念就是避免讓「鬆的肌肉伸展的更鬆，緊的肌肉還是緊的」，其概念為「Relative stiffness」或「Relative flexibility」。在復康級別的伸展過程中，張力低或較不緊繃的肌肉，更容易被拉長，而張力高或較緊繃的肌肉，較不容易被伸展到。因此，我們在做一個全身性的伸展（能同時伸展到許多肌肉的），真正被伸展到的，往往不是「已經很緊繃的肌肉」，而是「已經很軟、鬆的肌肉」。長期下來，「短的肌肉還是短，長的肌肉變得更長」

 

　　原因是大多緊繃、粗壯的肌肉，需要更大的力才會被拉長，相較於柔軟、細長的肌肉。想像成把兩條不同粗細的橡皮筋綁在一起，同時向外拉，較細長的被拉長的幅度特別多。我們能做的是在伸展過程中「先把被容易伸展的位置，先固定住或穩定住，接著再把想要伸展的部位，逐漸拉開」，就以肩胛骨週邊的肌肉及肩膊活動為例，肩胛的活動共分為三對相對的運動方向，每組都會對肩膊關節的活動造成不同的正反回饋，最差的時候便會引起痛症或勞損。

 

（圖片由作者提供）

 

　　「一跳...膝蓋的關節走位了，甩骹的肩膊多逍遙，無人能從沒有創傷…」


　　在處理一些運動創傷或運動人的問題時，我多傾向使用Dynamic stretching （動態training）的方式處理，先改善關節活動，然後是改善肌肉的活動次，肩胛穩定性等。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

 

　　「我未有垮掉， 困難每人也不少…」

 

　　伸展運動的確需要和復康運動相輔相成，更要由物理治療師先作評估及作出指導，否則當發現僵緊的肌肉還是沒有伸展開來，大家會更努力地伸展，但反而較鬆的肌肉或部位，已經被拉扯到「極限」，軟組織「垮掉」的話，可能導致肌肉拉傷、韌帶或關節囊損傷、甚至更多的問題。

 

 

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