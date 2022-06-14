  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
都市痛症
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

14/06/2022

下身痹痛？失禁？可能患馬尾症候群！40歲以上久坐不動上班族要特別留神？

#痛症療法 #痛症 #物理治療師 #久坐不動 #馬尾症候群治療方法 #馬尾症候群症狀 #大小便失禁 #下肢痹痛 #馬尾症候群 #健康
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Oscar 治療師

    Oscar 治療師

    陳嘉渝(Oscar)，物理治療師。

    入境處及香港聖約翰救傷會講師聯會醫事顧問，於理工大學物理治療系畢業後，修畢香港中文大學針灸學碩士。熱愛運動之餘，更隨隊前往北京奧運及東亞運擔任醫療義工，更熱衷在各大報章刊登專欄，解答都市痛症及運動創傷復康問題。現為沙灘排球賽亞運代表隊的物理治療師。

    都市痛症

    本欄逢周一更新

　　「我在那項定點跳遠的訓練後，可能是有一點點失平衡，右腳著地時有些微不穩和前移了一些，然後便有些痹痛出現了……在一些奇怪的位置……」伍生是經由朋友介紹來找我的年輕病人，他以往是一個學界的運動健將，但近些年都未能踏足運動場上，反而在開始在職場上打滾。

 

　　「哪是痹還是痛？奇怪的位置，哪個奇怪的位置？」我問道。

 

　　「是在下陰的位置出現了痹痛，尤其是……陰囊上都麻痹了。」伍生有點尷尬地說。

 

　　那就當然會尷尬的，那會有人想到運動過後，會牽涉到這些敏感部位的不適。

 

(圖片由作者提供)

 

甚麼是馬尾症候群？

 

　　馬尾症候群（Cauda equina syndrome，CES，Cauda equina即拉丁語的馬尾）屬於罕見病症；「馬尾」是腰椎神經下段的神經根束簡稱，為腦的延伸，負責發送和接收骨盆器官及下肢的神經信息。當它受到壓迫，並發生馬尾症候群時，所有感覺和運動神經信息都會被阻斷，尤其是控制膀胱和腸道功能的神經，特別容易受到損傷。馬尾症候群屬於外科急症，需要及早醫治，以防止膀胱或排便控制機能受損，導致大小便失禁、性功能及感覺喪失、腿部運動功能受損、永久癱瘓等其他問題。

 

(圖片由作者提供)

 

馬尾症候群有多普遍？

 

　　馬尾症候群並不常見，發生在成年人身上的機率高過兒童，但可能會發生在患有先天性脊柱缺陷，或脊柱損傷的兒童身上。下半身的神經系統症狀。身體一側或兩側的腿或腳虛弱、刺痛或麻木是一種常見症狀。下半身無力或麻木可能會導致行走或站立困難。

 

馬尾症候群的症狀

 

　　馬尾症候群除非出現明顯的「馬鞍區麻痺」，否則容易被誤判為一般的腰椎神經受傷，因為它有各種因人而異的症狀，通常發展緩慢，而且還會和其他疾病的症狀重疊，所以不容易診斷。如果有下述任何症狀，請立即就醫：

 

　　1.嚴重的下背疼痛。

　　2.單腿或雙腿疼痛、麻木或無力，導致跌倒或難以從椅子上站起來。

　　3.從臀部、大腿內側、腿後側，雙腿或雙腳漸漸麻痹，而且情況會逐漸惡化，馬鞍區(大腿外側)也會逐漸喪失感覺。

　　4.排尿或排便出現問題，例如排尿或排便困難(尿滯留、排不乾淨)，或失禁。

　　5.突然出現性功能障礙。

 

久坐不動可能會造成馬尾症候群！

 

　　久坐不動對人體的傷害極大，除了傳統一般人熟悉的下肢麻痺、水腫，肥胖、心臟病，甚至是糖尿病與某些肝、腎疾病有關之外，也很容易造成腰椎的病變與臀部的痠痛。

 

為何會發生的馬尾症候群？

 

　　馬尾症候群常出現在40歲以上、在辦公室每天久坐的上班族，還有脊椎退化、椎間盤突出等病人也容易罹患此病，男性的發病率要比女性高。

 

兩者最大的分別不在於成因，而是在於它們的麻痺分佈。(圖片由作者提供)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多都市痛症文章

你可能感興趣

#痛症療法 #痛症 #物理治療師 #久坐不動 #馬尾症候群治療方法 #馬尾症候群症狀 #大小便失禁 #下肢痹痛 #馬尾症候群 #健康

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk