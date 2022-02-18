簡單嶄新素小食「香煎素丸子釀彩蛋」，2種材料輕鬆搞掂！

自從2020年2月開始為素走疫情而附加的素食食譜，加上後來轉為獨立出現於「素心Cook」，我的素食概念食譜已經達到100篇！在此感恩大家的支持我這個概念式食譜，純粹是因為關心因為疫情要常留家煮飯卻又想不到煮什麼來吃的朋友們！你想不到？希望我這些是可以啟發到你的靈感及創意！我也為自己可以堅持出了100篇而自我感覺良好！自我鼓舞一下！

今個月開始，「素心Cook」會改為兩星期一次。不是想偷懶，相反是想做更多！除了在這個地方看到素食影片，更希望可以與有心人有緣人面對面接觸，期待疫情稍定下來後，每個月或者每兩星期來一場素心Cook現實版，向分享大家如何煮素食，實地體會一下這些素食的味道！希望有心人來參與的時候，更多接觸理解，一起努力素走疫境！

再說抗疫真的令很多人身心疲憊，煮飯做菜愈簡單愈合乎現今生活常態！所以今期的素煮意，材料真的超簡單，就只需要植物肉及雞蛋這兩樣，希望配搭方面有點新鮮感，讓大家輕鬆就做到！既可以是小食，又可以是小菜；大人小孩都會喜歡！

**「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到什麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！







「素心Cook」 Cook譜：

名稱 : 「有餘力 則學文」（香煎素丸子釀彩蛋）

風格：蛋素





（圖片由作者提供）

材料：（約2人份量）

1. 植物肉1/3包

2. 雞蛋 3隻

3. 西蘭花 1棵





調味料：

1. 醬油 半湯匙

2. 黃糖 少許

3. 麻油 少許

4. 胡椒鹽 少許

5. 生粉 半湯匙





（圖片由作者提供）

做法：

1. 植物肉解凍；

2. 西蘭花洗淨灼熟，切成小棵；

3. 雞蛋烚熟後放涼剝殼，切開取去蛋黃（為保障可以做到完整6個半邊蛋白，我會建議多加2至3隻以雞蛋防有破損）；

（圖片由作者提供）

4. 調味料加入植物肉拌勻，釀入蛋白中（這個過程需要點小心及輕功，可以讓你全心全意投入去做，可以讓身心都放飛一下，是很療愈的一個過程，值得大家體驗體驗！）；

（圖片由作者提供）

5. 熱鍋放油，油熱後轉慢火，把釀蛋白反轉平放煎香，後轉細火煎約15分鐘；





（圖片由作者提供）

6. 放上西蘭花即成。

味道：植物肉香口又有黏彈軟的質感，配蛋白一可以一口吃，感覺新鮮又好味道。



難度：2分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註解：「有餘力 則學文」- 出處：《弟子規》。弟子規開首這幾句正是來自孔子的論語教言：全句為「弟子入則孝，出則弟，謹而信，泛愛眾，而親仁；行有餘力，則以學文。」意思是說：「年輕弟子，在家孝順父母，出門敬重兄長，是為人首要的基礎；第二層次就是謹言慎行、篤守承諾及信譽，博愛眾人，親近仁人。第三層次就是如果做到這些後還有餘力，就用來讀書學習文化典籍、聖賢之道，進一步提高自己的道德修養。