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素心Cook
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04/03/2022

營養值Up！香甜惹味「三色甜椒伴沙嗲炒三絲」，帶飯啱晒！

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    藍婷

    藍婷｜活得精彩創辦人暨總導師｜企業及個人形象及禮儀教練| 素食力行者暨專欄寫作| 太極五行氣功修煉者 | 著書專欄寫作者 | 我做的、學的、寫的、說的、煮的，為的是向十方有緣人分享品味，共修品美，一起素走疫境，素造健康，活得精彩！

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    素心Cook

    逢周五刊出

　　有些朋友的工作，在疫情下仍然要緊守崗位，不像其他行業可以在家工作！今次特別造一個簡單好味又健康的素菜！大家可以早上做好就可以帶著飯盒返公司，食得好，身體好！抗疫要「素」啊！

 

　　根據數據資料，進行植物性飲食人士一般比其他染病率低一成。一般飲食每天都包含各類植物類食物，包括五穀雜糧、蔬菜水果、豆類果仁等。大家平時不妨多吃含抗氧化的食物，例如今次選用的三色椒，三色椒都含強勁的抗氧化劑-β-胡蘿蔔素，同時含維他命AC、花青素、茄紅素含量都高，對疾病有助快速痊愈。

 
 
　　**「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到什麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！
 
 

 
 
「素心Cook Cook
 
名稱「父母呼應勿緩」（三色甜椒伴沙嗲炒三絲）
 
 
（圖片由作者提供）

 

風格：奶素

 

（圖片由作者提供）

 

材料：（約2人份量）

 

1. 素雞 1

2. 素雞絲 1/5

3. 金菇 1/3

4. 三色椒 各半個

5. 西蘭花 小棵

 

調味料：

 

1. 沙茶醬 1湯匙

2. 油 少許

3. 糖 少許

 

做法：

 

　　1. 素雞絲解凍；

 

　　2. 西蘭花洗淨後灼熟，切成小棵；

 

　　3. 三色椒各切一半，去籽洗淨後切條；

 

（圖片由作者提供）

 

　　4. 金菇切去頂部後切成段，洗淨；

 

　　5. 素雞橫切成片，然後切條；

 

（圖片由作者提供）

 

　　6. 熱鍋放少許油，油熱後轉慢火，把三色椒略炒至軟腍，盛起待用；

 

　　7. 放入金菇略炒變軟，之後加入素雞絲一起炒，中火略炒幾分鐘；

 

（圖片由作者提供）

 

　　8. 加入素雞條，炒約2分鐘，加入沙茶醬、糖，略炒勻後放在玻璃碗內；

 

（圖片由作者提供）

 

　　9. 玻璃碗反轉倒在碟上，伴上三色椒、西蘭花即成。

 

飯盒做法：可以事先把白飯放在盒底，之後把三色椒與沙嗲炒三絲分開放在飯上，簡單完成！帶回公司做午餐，不用外出就可以食得健康又美味！

 

（圖片由作者提供）

 

味道：沙嗲味香，與金菇、素雞絲及素雞混搭一流！加上三色椒鮮甜味，清香及濃味都各有平衡和諧感！

 

難度：2分（10分為滿分）

 

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

 

註解：「父母呼 應勿緩」- 出處：《弟子規》。意思是父母如對子女有呼喚，子女們應立時回應，不要緩慢拖延。

 

 

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