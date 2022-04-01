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01/04/2022

香口脆卜卜！雙重口感「翠葉濃汁伴素黃金蝦卷」，大人小朋友都Like！

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  • 藍婷

    藍婷

    藍婷｜活得精彩創辦人暨總導師｜企業及個人形象及禮儀教練| 素食力行者暨專欄寫作| 太極五行氣功修煉者 | 著書專欄寫作者 | 我做的、學的、寫的、說的、煮的，為的是向十方有緣人分享品味，共修品美，一起素走疫境，素造健康，活得精彩！

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    素心Cook

    逢周五刊出

　　四月天，又是春意盎然的日子。 疫情日子難過還是要積極過，化無奈為學習是其中一個方法，化鬱悶為鑽研食力也是一個調劑方法；特別要做些食得開心的、令自己看得開心的食物；但是，又不要太複習，太多功序，對某些生活狀態來說，太多功序還是負擔不起的！

 

　　最近為一社區中心以網課形式分享了我平時做素食的心得，提到素食種類，也有提到不明白為何不乾脆食植物類，為何總有假葷肉，即彷葷食物。那就藉此順帶提出一些素食品名稱的梳理。

 

　　今次選擇的材料素黃金蝦卷，就是彷葷食物之一，當然不是那些有生命的蝦，只是一個名相，以這個名相來比擬這食物的形狀，是吸引想食素又心掛掛食肉的朋友的權宜之計。素黃金蝦卷面的成份包括蛋清蛋白粉（含蛋）、澱粉、天然豆皮、天然蔬菜、馬蹄丁、青豆仁、天然香料及調味料。

 

　　如果大家以為這個名相而說到「齋口不齋心」，其實不妨先知道名相背後也有歷史因由，早在南宋時期已出現彷葷食物，之後輾轉為歷朝換代轉變、中國烹調因不同地域、氣候、環境、本地食材等多樣元素、還有市場考慮，餐廳食物種類要加強變化來迎合不同口味及競爭的的考慮。還有不可忽略的就是以前都是勞動階層居多，如果素食只是瓜瓜菜豆腐類，對很多勞動人口來說是不夠飽肚的；彷葷食物也因順勢而有其市場需要及價值。

 

　　如果沒有前人的歷程一步一步的走過來，素食食材也難有今天五花八門之呈現。知道歷史因由、再瞭解食物成分，聰明的你就不會只因食物名相而一番誤會言論。一切都是過程，當中一直有研發、萌生、流通、成熟、洶汰期，以至現今國際很多食物廠家都生產，不少新一代的彷葷肉，只是換了個令大覺得更自然、更易接受的名字，所以「植物」冠名成行成市，例如植物肉、植物扒、植物塊、植物丸，其實，都是素蝦素雞素魚的「同門師兄弟」，只是成份有分別。代號有不同。其實深究一下也很有趣，只係用了「植物」兩個字，就彷彿沒有評價彷葷肉那麼嚴例了。

 

　　總之，彷葷食品是素食物類別呈現的好幫手，要快、要好味、要健康，完全滿足要求！對我素食十多年的經驗來說，一來不會被名相影響，二來是對彷葷食品根本不會天天吃餐餐吃，蔬食選擇最重要是平衡。

 

　　**「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

 

 

「素心Cook」 Cook譜：（素黃金蝦卷提供：好素純素餐廳）

 

名稱：「父母教須敬聽」（翠葉濃汁伴素黃金蝦卷）

 

（圖片由作者提供）

 

風格：蛋素

 

材料：（2人份量）

 

（圖片由作者提供）

 

1. 素黃金蝦卷 4條

2. 生菜葉 4塊

 

調味料：（預先混好）

 

1. 素蠔油 15毫升

2. 醬油 20毫升

3. 麻油 5毫升

4. 黃糖 1茶匙

5. 生粉 1/2湯匙

6. 水 30毫升

 

做法：

 

　　1. 解凍素黃金蝦卷；

 

　　2. 生菜葉洗淨後用廚紙吸走水份，放在碟盆上，讓菜葉更乾身，之後可以放上木托；

 

（圖片由作者提供）

 

　　3. 煮滾調味芡汁；

 

　　4. 熱鍋放少許油，油熱後轉慢火，放入素黃金蝦卷，一邊煎一邊轉，黃金蝦轉為金黃色後上碟，吸走表面油份；

 

（圖片由作者提供）

 

　　5. 把竹籤串入蝦卷，放在生菜葉上即成。

　　（食用時，可把調味芡汁加在素黃金蝦卷上）

 

（圖片由作者提供）

 

味道：清甜與濃汁交織，啖出香趣濃味又清新的感受！

 

難度：1分（10分為滿分）

 

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

 

註解：「父母教 須敬聽」- 出處：《弟子規》。意思是父母教訓子女的時候，子女們須恭敬聆聽，牢記在心；有事叫喚子女或吩咐做的事，子女應馬上回應或迅速行動；父母糾正子女的過錯，應順從接受，坦承錯誤；即使有誤會，子女也不應馬上反駁或反指責！

 

 

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