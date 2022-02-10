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10/02/2022

飲食可逆轉眼疾？中國最新研究發現：維他命C或可減糖尿病視網膜病變風險！每日攝取幾多？

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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

　　隨著智能手機的出現，現代人開始對眼疾有更多的關注。根據世界衛生組織估計，全球失明個案中，約5%屬於糖尿病引起的視網膜病變，而發展中國家的發病率更高。大家都想知道，如果飲食可以預防心臟病及糖尿病，那麼飲食是否也可防止或逆轉因糖尿病引發的眼疾？

 

（圖片由作者提供）

 

維他命與糖尿病視網膜病變

 

　　根據最新的一項中國研究發現，糖尿病視網膜病變病者血液中的維他命C、D及E水平，相對較非患者的低。

 

　　這份上月發表的研究報告，分析了五百多名糖尿病人參與者的數據，全部都是40歲以上。從他們的數據確知，體內維他命C水平較高，可降低視網膜病變的風險。

 

　　另外，研究人員亦審查35項之前已刊登的研究，分析超過一千名糖尿病視網膜病患者。研究員總結，維他命D及E水平也跟降低視網膜病變扯上關係，不過益處就比不上維他命C。至於維他命A及類胡蘿蔔素水平，研究人員總結跟視網膜病變則完全無關連。

 

維他命C與眼睛健康

 

　　其實維他命C與眼疾關連是有跡可尋的。首先，結構眼睛組織，需要維他命C的；幫助構建眼睛需要骨膠原，尤其是視網膜及鞏膜，而維他命C是幫助骨膠原增生的重要營養素。一項研究指出，每日攝取超過490毫克維他命C人士，相比只攝取125毫克或更少之人士，可以降低患上白內障風險達75%。

 

有眼疾或有糖尿病是否需要服用維他命C補充劑？

 

（圖片由作者提供）

 

　　就這個最新研究結果得出，我們只知道研究找出視網膜病變患者的維他命C血水平較非患者為低，但研究則未能證實對眼疾有利的維他命C所需攝取量。換句話說，我們不知道究竟應服用多少維他命C補充劑才有保護視網膜病變之功效。不過，根據美國眼科協會的建議，要降低眼疾風險，每天攝取500毫克維他命C有護眼作用。大部份維他命C補充劑都是約1000毫克，如選擇服用的話，每天不超過一粒就可以。

 

 

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