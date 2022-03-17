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17/03/2022

近期鞋子好像緊了？可能與疫情有關！如何紓緩「疫情水腫」？4個飲食行動建議，即時有效！

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    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

　　最近感覺穿著開的鞋好像緊了？別以為只是心理，因為極有可能是由於疫情而改變的生活習慣引致水腫的。水腫的誘因有很多，除了包括因疾病（例如腎病或心臟病等）引致之外，突然不做運動，再加因壓力而導致的荷爾蒙失調，都可以誘發水腫。嘗試進行以下四個飲食行動，去紓緩因疫情引致的水腫問題。

 

（圖片由作者提供）

 

四個飲食行動立即舒緩水腫

 

行動一（最快見效）：減加工包裝食物

 

　　大部分人都進食過多鈉，所以減鹽是最快及最有效去水腫的飲食行動；當過多鈉於身體細胞及血液循環，就會留住水份。每次我提及鹽，很多讀者都說我不喜歡加鹽、不喜歡點豉油。其實於我們餐飲中，鹽的主要來源並非來自於家中煮食，而是來自加工包裝食物。即食麵、薯片、午餐肉、火腿、片裝麵包、餅乾等全部都含中至高等分量的鹽。當你發現有水腫的情況，立即避開這些加工食物，通常情況會於短期內轉好。

 

行動二（最快見效）：加鉀

 

（圖片由作者提供）

 

　　除了維持心臟健康、神經系統健康及肌肉收縮之外，鉀另一個主要功能就是維持血液容量循環水平。當鈉質滯留於身體及開始囤積水份而引致腫脹，鉀就會增加排尿排去多餘的水。所以當身體缺乏鉀質的時候，這個機能就不能順利運作。大部分人都進食不夠鉀質，所以最有效對衡鈉對身體之傷害，就是增加鉀質攝取量。當發現有水腫情況，建議立即進食以下高鉀食物：

 

‧ 奇異果

‧ 香蕉

‧ 牛油果

‧ 番茄

‧ 菠菜

‧ 西瓜

‧ 椰子水

 

行動三（較慢見效但效果長遠）：減精煉澱粉

 

　　精煉澱粉例如港式麵包、白麵包、餅乾、即食麵、蛋糕、班戟等，一般都是低纖高澱粉食物，進食後通常都會引致血糖飆升，從而導致身體分泌更多胰島素。當血液之胰島素水平偏高，腎臟就會自動將原本打算排出的鈉質吸收回，從而導致鈉水平增加，因而引致水腫。

 

　　進食精製澱粉的另一問題，會導致肝臟及肌肉儲存多餘碳水化合物為糖原留待將來之用。每克糖原，通常會附上3克水一起儲存；當你開始減少進食精煉澱粉，這些儲起來的水會慢慢分解從而排出體外，亦同時控制血糖，穩定胰島素水平及鈉水平。

 

行動四（減經前水腫最有效）：添加鎂

 

　　礦物質鎂對於普通水腫研究較少，但對於與女性周期之水腫質則較多。早於90年代已經有研究指出，鎂補充劑有助紓緩經前症候群，特別是水腫問題。其中1998年的一項研究指出，每日連續服用200毫克鎂補充劑，於第一次周期並沒有大幫助。但去到第二周期就開始有明顯改善，包括改善手腳水腫、乳房痠痛及下腹痛，所以如果你的水腫似乎跟月經周期有關，可以考慮增加鎂攝取量。高鎂含量食物包括：

 

‧ 果仁

‧ 種子

‧ 豆類

‧ 菠菜及其他綠葉菜

‧ 黑朱古力

 

　　如果實行了以上行動亦仍然未見疫情水腫改善，應諮詢醫生。

 

 

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