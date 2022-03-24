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24/03/2022

洋葱可殺菌？多食更聰明？生食營養好過熟食？營養師拆解4個洋葱健康傳聞！

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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

　　可能疫情關係，近來多人問我洋葱是否能殺菌。聽到這個問題，就想起小時候婆婆經常對我說，食洋葱會聰明。很明顯這句是用來哄小朋友吃洋葱的，那麼其他洋葱的傳言，是否屬實？

 

（圖片由作者提供）

 

傳言一：洋葱可以殺菌

 

　　「洋葱可以殺菌」這個傳聞，應該是多年前曾經有試管研究發現，洋葱精華可抑制霍亂弧菌滋生開始的。而從洋葱提取的另一營養素槲皮素，亦從試管研究發現可能可對抗細菌。可是，這些研究的主角是洋葱精華或當中提取出來的營養素，並非天然洋葱食物。食洋葱可否殺菌，暫時未有證據去證實。

 

　　結論：只有洋葱提取出來的精華有抗菌特性，可是食洋葱暫時未有確證證實有同一能力。

 

傳言二：食洋葱會聰明些

 

　　這個哄小朋友食洋葱的方法，可以繼續。食了洋葱可否增加智商，暫時未有證據。但洋葱的多酚就一定對腦部健康有幫助，特別是減低患上腦退化風險，及防止記憶衰退。

 

　　結論：洋葱對腦部健康有益。

 

傳言三：生洋葱營養高過熟洋葱

 

（圖片由作者提供）

 

　　食過生洋葱都知道，味道辣且攻鼻，而煮熟後的洋葱卻變得清甜，所以很多人都誤以為，生洋葱的功效比煮熟後更好。

 

　　實情是剛剛相反。洋葱含有多款抗氧化物多酚，當中有上邊提過的槲皮素，是有效抗炎物質。研究顯示，當洋葱煮熟後（無論是白色、黃色，或紫色的洋葱），當中多酚會有更多分量可吸收。更有研究發現，烤焗、煎炒，及微波爐煮法同樣都可以增加多酚的含量及功效。

 

　　結論：不要以為熱力會破壞洋葱的功效，甜味的洋葱亦並不差過辣味的洋葱；煮熟的洋葱之營養素反增無減。

 

傳言四：洋葱益處多人人都應該多吃

 

　　儘管洋葱益處多，但其實並非人人適合進食的。以下人士進食洋葱後可能會令病情惡化或引起不適：

 

患上腸易激綜合症人士通常進行低FODMAP飲食，應避開洋葱

經常患皮膚炎人士進食洋葱後可能會令病情嚴重

哮喘患者進食洋葱後或會引起過敏反應

硫過敏患者不宜進食洋葱

 

 

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