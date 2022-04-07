  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
欣欣食乜嘢
健康大晒健康解「迷」食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

07/04/2022

飲咖啡可預防脂肪肝？咖啡有這3大護肝功效！Decaf咖啡都得？每日飲幾多先夠？

#識食 #健康 #咖啡 #護肝 #肝臟健康 #脂肪肝 #肝纖維化 #肝硬化 #健康研究 #Decaf #營養師
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾欣欣

    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

 

　　飲咖啡對健康的益處，大家都耳熟能詳。咖啡香濃提神不在話下，有時候白領一族更要靠它去堅持一場冗長會議呢！大眾同樣知道咖啡有助降低心臟病及糖尿病風險，不過你或者不知道，咖啡還有改善肝臟健康功效。

 

（圖片由作者提供）

 

　　近5至10年，開始有研究發現，咖啡具有保護肝臟功能的功效。就讓我分享三個大家認識的肝臟疾病與咖啡之關係。

 

預防脂肪肝

 

　　2014年一份意大利研究報告指出，咖啡之所以有護肝功效，在於它如何影響肝臟酵素。報告中提到咖啡似乎可以減低脂肪在肝臟形成，但同時卻增加肝臟具保護性的抗氧化物含量。2021年美國研究員審視以往發表過11項研究報告後，得出與以上各報告相近的結果，相比從不飲咖啡者，每日最少飲3杯咖啡的人，可以降低患上脂肪肝風險達20%，及降低慢性肝病引致死亡風險達49%。更有趣的是，研究發現，不含咖啡因decaf咖啡與普通咖啡對肝健康的益處相若。

 

預防肝纖維化

 

　　脂肪肝是廣泛的慢性肝病，往後慢慢嚴重可發展成肝纖維化（疤痕組織在肝臟形成）。隨著時間發展，肝纖維化會慢慢影響肝臟功能。輕度的肝纖維化，可以透過藥物、改變生活及飲食模式去逆轉。

 

　　2017年荷蘭研究員發表一份報告，定期飲用咖啡有助降低肝纖維化風險。報告亦顯示經常飲咖啡人士（每日最少3杯），護肝功效較飲1至3杯的更明顯。

 

預防肝硬化

 

　　肝硬化是肝病發展到後期而且是更嚴重的狀況。不幸地，肝硬化不如肝纖維化般，並不可以將病情逆轉。當出現這情況，通常亦會引致其他嚴重的健康問題。

 

　　幸好，飲咖啡有助降低肝硬化嚴重度。另有研究特別指出，咖啡同樣有助減低酒精性肝硬化風險，及降低因酒精性肝硬化引致的死亡率風險。

 

（圖片由作者提供）

 

一直都不飲咖啡，怎辦？

 

　　上邊提到的咖啡研究指出，大多於每日飲3至4杯咖啡後才有益處。如果你根本不飲這麼多，甚至從不喝，不必特別加飲。因為，咖啡並非是唯一有護肝效果的食物，其他深綠色蔬菜、薑黃、魚油等食物也有護肝功效。


 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多欣欣食乜嘢文章

你可能感興趣

#識食 #健康 #咖啡 #護肝 #肝臟健康 #脂肪肝 #肝纖維化 #肝硬化 #健康研究 #Decaf #營養師

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk