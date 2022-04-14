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14/04/2022

除了高鈣食物，吃甚麼改善骨骼？美國研究：食西梅乾可減慢骨質流失！每日幾多粒？

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    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

　　隨著年紀增長，骨質流失速度會比製造速度快，這是其中一個原因導致骨質疏鬆症。任何人都可以患上骨質疏鬆症，但以年長婦女所佔的百分比最多，原因同更年期時流失雌激素有關，當雌激素流失到達某個水平，就會激發炎症增加，因而速成停經後加速骨質流失。

 

（圖片由作者提供）

 

　　當談及骨質疏鬆症，通常都與鈣質有關。研究人員就想了解，除了高鈣食物外，還有甚麼其他食物有助減慢骨質流失或修復骨骼細胞的情況。

 

西梅乾有助對抗炎症

 

　　美國有研究員為停經後婦女做了一項研究，細看不同分量的西梅乾對炎症標誌物的影響。研究員發現，西梅乾含有的多酚萃取物，作用猶如抗氧化劑，對一種特別形式的骨骼細胞，名為破骨細胞起到減少炎症作用。破骨細胞對維護、修復及改造骨質擔任一個重要角色。

 

　　參與研究的235名停經婦女，未參與研究前其骨骼礦物質密度分數被判斷為低的。

 

　　志願者被分成三組：第一組一年間每天吃50克（約5至6粒）西梅乾；第二組一年間每天吃100克（約12粒）西梅乾；第三組完全不吃西梅乾。

 

　　研究團隊將參與者進食西梅乾前後的血液樣本作出分析，結果發現進食西梅乾兩組較不吃的組別，炎症標誌物均有明顯下降。

 

　　經過數據分析，研究員發現吃西梅乾似乎確實幫助降低促炎細胞因子，從而減慢骨質流失。這個研究亦是證明了，簡單飲食改變，能為健康帶來的好處。

 

益處不單限於女士 西梅乾對男士也有護骨作用

 

　　去年12月在本專欄分享過另一項男士研究。57名年齡介乎50至79歲男士被分為兩組；一組在一年間每天進食10至12粒（約100 克）西梅乾，另一組則一粒也沒有吃。結果顯示，吃西梅乾男士的骨骼流失指標一年後明顯下降。沒吃西梅的另一組，流失標記則維持不變。

 

西梅乾可否天天進食？

 

　　西梅乾並非傳統高鈣食物，它之所以能護骨，在於含豐富維他命K，半杯已能供給每日所需的65%。對於控制骨質代謝，維他命K擔當重要位置，是負責製造骨鈣素的主要元素。骨鈣素，是骨骼中的一款蛋白質，主要功能是負責將鈣質鎖於骨骼細胞中，增強骨密度及修補骨細胞損壞。

 

（圖片由作者提供）

 

　　這項研究分量是每天6粒西梅乾，相當於6粒新鮮布冧。一天若分三次進食6粒的話，其實可以的。問題是，如果整天食了6粒布冧或西梅乾，對其他水果就未必有胃口，這亦非理想飲食策略。建議從低分量（每天1至2粒）開始，再配合多元護骨飲食習慣。糖尿病患者則先諮詢你的註冊營養師，去診斷是否適合每天進食乾果。

 

 

 

 

 

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