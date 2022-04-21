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21/04/2022

茶的咖啡因含量比咖啡少，點解有咁強提神效果？營養師：茶仲有這3種提神成分！

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    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

　　很多人都表示，朝早飲茶有助提神。慣飲咖啡人士，飲茶時候卻沒有感覺同樣功效。你會覺得奇怪，茶的咖啡因含量比咖啡少很多，為何也有提神效果？

 

（圖片由作者提供）

 

簡單來說，茶不單止有咖啡因，還有其他提神成份。

 

飲茶提神主要來自四款營養素 互相提供協同效應

 

1. 咖啡因 Caffeine

 

　　飲咖啡有提神作用，其功效主要來自咖啡因。咖啡因能夠刺激中樞神經系統、增強警覺性、減少睡意。有研究人員認為，咖啡因的主要功能，或可以阻隔一種抑制雀躍效果的神經遞質名為腺苷。一般情況，腺苷會令人產生睡眠及疲倦感覺；體內愈多腺苷，愈有更大傾向渴睡。咖啡因，有扭轉腺苷的能力。

 

　　一般一個shot濃縮咖啡含約60毫克咖啡因，濃咖啡則含最少100毫克咖啡因。相比之下，茶含量則較少，一般茶約有20至60毫克咖啡因含量。由於咖啡的咖啡因含量多，所以能夠做到立即提神的感覺；相反茶的咖啡因含量少，所以提神感覺較慢，但由於含有以下另外三款營養素，所以對某些人士而言，飲茶亦能提神，不過效果則較咖啡慢。

 

2. 茶鹼 Theophyllines

 

（圖片由作者提供）

 

　　茶鹼屬於黄嘌呤的一種，可以鬆弛呼吸道肌肉，令人呼吸更順暢之餘，同時刺激心臟收縮比率及強度。茶葉含微量茶鹼，所以即使能提供與咖啡因相似的效果，跟飲咖啡相反，不容易令人上癮。

 

3. 可可鹼 Theobromine

 

　　可可鹼，也是黃嘌呤的一種，相信從名字也估計到，製造朱古力的原材料可可豆也含可可鹼。茶葉亦含微量可可鹼，除了同樣能夠刺激心臟收縮比率之外，也有溫和利尿效果，改善全身血液流量，達到降血壓效果。

 

4. 茶氨酸 L—theanine

 

　　最後一款提神營養素較特別，茶氨酸是氨基酸的一種，主要在茶樹植物中才找到，另蘑菇亦含少量。與咖啡因、茶鹼及可可鹼相似，茶氨酸可以直接穿過腦血管障壁進入腦部，增強腦波能力，釋出敏銳的感覺。2012年一項研究報告就發現，當飲茶時候同時攝取茶氨酸及咖啡因，或可以改善專注力。2016年另一份研究則發現，茶氨酸有可改善腦部反應時間的效果，令敏銳度增加。

 

 

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