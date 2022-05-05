  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
欣欣食乜嘢
健康大晒健康解「迷」食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

05/05/2022

食冷飯會中毒？隔夜飯無益？營養師：未必！處理剩飯3個Steps，食得安心

#識食 #健康 #隔夜飯 #冷飯 #剩飯 #食物安全 #升糖指數 #血糖 #營養師 #上班族 #健康小tips
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾欣欣

    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

　　家家每戶都有一個電飯煲，所以「煮飯」程序個個都是差不多，只是洗米然後按掣就可以。反而，食剩的白飯如何處理卻戶戶不同。過去兩個月大家在家頻密煮飯，數星期前有讀者問，食隔夜冷飯安全嗎？
視乎情況。

 

（圖片由作者提供）

 

情況一：剩飯留在飯煲隔夜

 

不安全

 

　　米穀物本身有一種天然菌名為仙人掌桿菌Bacillus cereus。當我們用飯煲煮飯，高溫至一百度會把菌殺死。可是如果將吃剩的白飯留在飯煲隔夜，便容易再滋生有害細菌。基本上，煮熟的飯留在介乎4°C至 60°C（我們通常稱這個溫度範圍為危險溫度區）超過4小時，細菌會倍增。直接進食這些隔夜米飯後可能會令身體不適，通常24小時內會出現中度症狀如嘔吐及腹瀉。

 

　　記著，危險溫度區是4°C至 60°C。

 

情況二：剩飯放入雪櫃隔夜

 

安全

 

　　如果吃剩的白飯回至室溫，然後儲存於雪櫃4°C以下，就防止了在危險溫度區停留超過4小時，翌日再食屬安全。

 

三步處理剩飯

 

第一步：冷卻至室溫

 

（圖片由作者提供）

 

　　食剩的熱食物，無論是白飯還是其他食物，都建議返回室溫或約21°C後，才放入雪櫃。以米飯為例，由於密度高及可以長時間保留熱力，所以最適當處理隔夜飯的方法是將飯薄薄一層置於平底碟或盤上，使熱力及蒸氣容易散發，就可以再放入保鮮盒存放入雪櫃。

 

第二：低溫儲存

 

　　經過適當冷卻及存放密封容器內的熟飯，可用以下兩個方法儲存。

 

● 雪櫃存達3日

● 冷藏冰櫃儲存達3個月

 

第三步：正確翻熱

 

　　隔夜冷飯，應翻熱至74°C 才可食用。基本上用微波爐、蒸爐、焗爐，或直接入鍋子在翻熟也可以。確保米的內部溫度最少為74°C；如果不確定，請使用食物溫度計。

 

　　翻熱之前，冰箱中的隔夜飯可放雪櫃下格解凍或在微波爐中解凍。

 

隔夜飯無益？未必

 

　　有時候老人家常說，隔夜餸或隔夜飯無益。當然，隔夜食物相比新鮮的味道稍遜一點；不好味，不代表有害處。就以隔夜飯來說，收起食剩的白飯除了環保不浪費之外，其實還成功地將白米降低升糖指數。

 

　　某些澱粉食物，例如薯仔及米飯，經過煮熟後然後冷卻，可將某些澱粉回凝過程轉化為抗性澱粉。顧名思義，抗性澱粉，在消化系統中有「抗」被消化功效。經過雪櫃隔夜的白米中的抗性澱粉，在消化過程中不被消化，最終會抵達致大腸，成為了益生元供應養分給益生菌。抗性澱粉對身體提供多項益處，除了防止血糖飆升之外，還能改善胰島素抗性。更多關於抗性澱粉的益處可參考我之前的專欄文章

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多欣欣食乜嘢文章

你可能感興趣

#識食 #健康 #隔夜飯 #冷飯 #剩飯 #食物安全 #升糖指數 #血糖 #營養師 #上班族 #健康小tips

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk