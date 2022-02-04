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04/02/2022

舉辦冬奧會的利弊與蹊蹺

#北京冬奧 #外交抵制
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

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    本欄隔周四更新

　　如無意外，2022年冬季奧運會，一般稱為北京冬奧，將於2022年2月4日至2月20日在中國首都北京舉行。早在2013年11月3日，中國奧委會正式致函國際奧委會，提名北京為2022年冬奧會的承辦城市，到了該年11月15日，國際奧委會公布6個申辦城市名單，除北京外，尚包括瑞典斯德哥爾摩、波蘭克拉科夫、烏克蘭利沃夫、挪威奧斯陸以及哈薩克斯坦的阿拉木圖。

　

　　但不到一年時間，斯德哥爾摩、克拉科夫、利沃夫、和奧斯陸都相繼退出申辦，只有阿拉木圖和北京角逐，結果北京順利勝出，並且創造歷史，成為第一個既曾獲夏奧會舉辦權又獲冬奧會舉辦權的城市。

　

　　近年來，申辦奧運會出現退潮，原因之一，在於辦奧運會開銷很大。據統計，花銷最大的是2014俄羅斯索契冬奧運，最終達到218億美元。平均來看，舉辦一次奧運會，花銷大概在65億美元左右。據《經濟學人》報導，1960年以後的奧運會都是超成本運作，平均支出比預期超179%。2004雅典奧運會的虧損最嚴重，總投入100億美元，收入僅19億美元，巨額虧空要數十年才能補上。

　

　　雖然舉辦奧運開銷甚大，有巨額虧損的風險，但好處能提高國家威望，提升人民自豪感以及吸引旅遊和投資等間接好處。又由於北京曾主辦2008年奧運，已有硬件配合冬奧。雖然有人質疑，北京缺乏天然雪，但中國代表團強調，已儲存足夠雨水人工造雪，不擔心缺雪。

　

(CNS)

　

　　今屆北京冬奧會，先看經濟方面。美國經濟學家安德魯·辛巴勒斯特(Andrew Zimbalist)認為，奧運會已變成一場經濟賭博，是一個長期燒錢的大工程！因此舉辦奧運會一定要得到各大品牌贊助。像2008年北京奧運，官方汽車贊助是大眾汽車。至於今屆北京冬奧會，總投資是3000億人民幣，不僅沒有虧損，估計最終會賺10億。

　

　　另外，今屆北京冬奧會所展現的政治涵義，在於為中國提供另一次機會向世界展示雄厚的經濟力量，且無可否認，這是一個旨在提高中國影響力或「軟實力」的政治決定。而另一方面，中國也要面對美國和其他國家的「外交抵制」。北京冬奧舉辦前夕，美中關系正加速惡化。華府將中國政府對待新疆維吾爾族的行為定調為「種族滅絕」。與此同時，美國更號召部分盟友基於對中國人權的憂慮，對北京冬奧進行外交抵制。

　

　　結果澳洲緊隨美國之後，英國和加拿大也陸續宣布外交抵制冬奧，倒是法國總統馬克龍形容這種抵制是「形式化」且收效甚微。中國的回應則是譴責體育被政治化，並否認這些指控，提出抗議；而作為反制，中國也通過公開批評、監管審查等方式，去懲罰涉及抵制新疆產品的國際公司。事實上，對於在場內觀賽或者在遠方收看的人來說，這場外交抵制對於賽事本身的盛況影響很小。

　

　　看來北京似乎不會為一些國家的外交抵制而過於沮喪，雖畢竟會感到有點有失「面子」和損及國家形象，但這也是在意料之中，影響不大。對香港人來說，最感奇怪的是，香港特首林鄭月娥以本地疫情反覆為由，拒絕出席冬奧開幕儀式；相反，澳門特首賀一誠則應邀出席。這是否事有蹊蹺，反映林鄭月娥爭取連任的行情有變？

 

 

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