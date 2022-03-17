從香港疫情防控看下任特首

至本文執筆時(3月16日)，本港增逾2.9萬宗確診，核酸確診及快測呈報分別逾1.4萬宗；另外再多279宗死亡個案，第五波至今累計逾4600人死亡。特首林鄭月娥表示：疫情目前處於平台期不會再明顯下降，不能掉以輕心。

現時香港第五波疫情數字接連創下紀錄，不斷有安老院舍及殘疾院舍中招。特區政府因應疫情發展持續調整政策，包括多次修訂檢測及呈報流程，但對市民而言，防疫政策經常朝令夕改，讓人無所適從。最明顯的例子是，月初時傳聞勢在必行的全民檢測，突然煞掣，但市民因盛傳禁足，紛紛搶購日用品及藥物。而港府則改稱方案尚待細化，未有充足人力和物資配合。

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反觀深圳，3月14日只不過新增86宗本地病例，當日起便即時封城一星期。坐言起行，說封便封，說禁便禁，不像香港拖拖拉拉，疫情自今年1月肆虐至今，全民強檢和禁足始終未有定案，而染疫人士每日數以萬計，並且成為深圳主要外來輸入源頭。這次深圳「鐵腕清零」，是否要給香港起示範作用？

深圳對新冠肺炎疫情防控，體現出「一國兩制」中內地一制的管治特點，即權力集中和執行上的高效。從制度分析角度看，這種管治特色包括經濟上走混合經濟體制，自由經濟及計劃經濟並行；而政治上則行中央集權的行政體制。這種管治模式，與「動態清零」的防疫方針配合。

但「一國兩制」的香港一制，不同內地一制，以封城和禁足為例，總有很多考慮，尤其香港是國際金融中心。這就是特首林鄭月娥所說的：「香港與內地城市不能直接相比」，要考慮不同地方的體制、動員能力及資源。她聲稱如果要學深圳，恐怕香港未到相關能力的水平。

根據「一國兩制」和香港《基本法》的授權原理與權力分工安排，疫情防控屬於自治事務。但習近平主席早於2月16日發出「總動員令」，要求港府「要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施。」這一聲令下，特區政府必然要作出響應，可惜有心無力。抗疫破防充分暴露香港的管治體系從殖民地遺下的積弊未除，仍有病根未予清理，引致防疫欠缺清晰方向，市民怨聲載道。

事實上，香港過去兩年在防疫上的搖擺政策，不僅招來中央不滿，兼且引起國際資本對跨境流動限制的不滿，撤出香港之聲不絕於耳，嚴重威脅香港國際金融中心的地位。然而，面對新冠病毒洶湧襲來，港府一方面緊跟中央的「動態清零」路線，但執行上形勢所限而跌跌撞撞，令中央感到特區政府的無能和陽奉陰違。

對特首林鄭月娥而言，最好的事態發展是維持目前政策，希望感染人數可以慢慢由峰值下落，疫情不藥而癒。祝她好運，若老天爺肯照顧她，萬事皆吉。否則的話，按照內地管治邏輯，內地各省市的省長和市長，若因疫情防控不力，即時撤職已成常態。因此如果特區政府在中央不斷提供人力物力仍然「管不了、管不好」疫情，令香港深陷疫情的社會動盪，則林鄭月娥會否連任下屆特首，答案也是呼之欲出了。

