  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
論盡中港台
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

12/05/2022

香港房屋問題是重中之重

#公屋 #房屋問題 #特首 #李家超
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　候任特首李家超的政綱簡介會，包括四大綱領，分別為：1.強化政府治理能力；2.土地及房屋供應方面，要提速、提效、提量；3.提升香港競爭力，強調持續發展；4.建立關愛社會，重視青年發展。

 

　　這四大綱領，相信市民最關切是第二點，希望新一屆政府能盡快「提供更多安居之所」。唐朝詩人杜甫的：「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山。」意思是要如何才能得到多間遮風避雨的房子，讓天下窮苦讀書人都能快樂地住在裏面，即使風雨來襲，這些房子也穩固如山。這首詩歷代傳誦，說明房屋問題一直被老百姓關注，尤以香港為然。

 

　　香港的房屋問題，可說是管治香港的重中之重。香港歷來已是寸金尺土，於今尤烈。一方面，樓價愈升愈高，但居住單位愈來愈小。如今香港人的平均居住面積已低於深圳丶新加坡以至東京。過去7年來，新落成的私人住宅單位面積不斷減少，且估計未來5年仍然持續，反映港人的居住質素下滑。

 

　　事實上，以香港的經濟成就，反觀港人居住環境的惡劣，簡直匪夷所思。如今香港人口密度之高，已與印度孟買相若，香港人大可引以為恥。而問題癥結之一，在於香港在曾蔭權年代，從2005年至2015年這十年，土地供應只有400公頃，較於上一個十年(1995-2005)的土地供應，僅為十五分之一。當時的特區政府，對待房屋問題，近乎視而不見。

 

(資料圖片)

 

　　不過香港房屋問題錯綜複雜，土地供應不足僅是其一，其他例如樓價太貴、公屋輪候期太長，貧困人口居住環境太惡劣等，都必須正視。以公屋而論，香港經歷四任特首，以董建華年代的公屋成績最好，平均每年約有3萬多個公屋單位，而輪候時間由1999年高峰，平均輪候6年，逐年下降至2011年為2.2年。

 

　　可是董特首以後，曾蔭權在2007年出任特首，推行所謂「積極不干預」政策，其房屋措施，被批評只顧地產商利益而忽略小市民生活的安定，漠視百姓需要而堅拒復推政府資助的「居屋政策」。在全港大多數人要求下，他於2011年開始重建居屋，但平均輪候時間已開始上升，至梁振英於2012年7月上任時，輪候公屋時間由平均1.8年回升至2.7年，到2014年更超逾3年，及後卻持續上升，至2017年6月底梁離任時已升至4.7年。

 

　　梁振英年代雖提出十年建屋計劃，預計共建48萬公私營單位，但口惠而實不至，平均每年只落成2萬5千左右房屋。到了現任特首林鄭月娥年代，喜歡大談願景，遠景，提出甚麼明日大嶼計劃、北部都會區，不僅欠缺短、中期部署，且遠水救不了近火，實際的建屋量沒有增加，公屋平均輪後時間升至22年的新高，要等6年之久。近10多年公屋輪候冊的總戶數已由約十萬增至二十多萬。

 

　　今次候任特首李家超在其政綱提出「公屋提前上樓計劃」政策，讓輪候人士可選擇提早入住未有全面社區設施的公屋，縮短整體輪候時間約一年，是否可行，有待觀察。政綱明言此為短期應急措施，並未列出每年供應單位數量。而最重要的，應是政府架構重組，十三局變為十五局，新設立的房屋局局長，會是誰人？能否化腐朽為神奇？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多論盡中港台文章

你可能感興趣

#公屋 #房屋問題 #特首 #李家超

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk