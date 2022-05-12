香港房屋問題是重中之重

候任特首李家超的政綱簡介會，包括四大綱領，分別為：1.強化政府治理能力；2.土地及房屋供應方面，要提速、提效、提量；3.提升香港競爭力，強調持續發展；4.建立關愛社會，重視青年發展。

這四大綱領，相信市民最關切是第二點，希望新一屆政府能盡快「提供更多安居之所」。唐朝詩人杜甫的：「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山。」意思是要如何才能得到多間遮風避雨的房子，讓天下窮苦讀書人都能快樂地住在裏面，即使風雨來襲，這些房子也穩固如山。這首詩歷代傳誦，說明房屋問題一直被老百姓關注，尤以香港為然。

香港的房屋問題，可說是管治香港的重中之重。香港歷來已是寸金尺土，於今尤烈。一方面，樓價愈升愈高，但居住單位愈來愈小。如今香港人的平均居住面積已低於深圳丶新加坡以至東京。過去7年來，新落成的私人住宅單位面積不斷減少，且估計未來5年仍然持續，反映港人的居住質素下滑。

事實上，以香港的經濟成就，反觀港人居住環境的惡劣，簡直匪夷所思。如今香港人口密度之高，已與印度孟買相若，香港人大可引以為恥。而問題癥結之一，在於香港在曾蔭權年代，從2005年至2015年這十年，土地供應只有400公頃，較於上一個十年(1995-2005)的土地供應，僅為十五分之一。當時的特區政府，對待房屋問題，近乎視而不見。

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不過香港房屋問題錯綜複雜，土地供應不足僅是其一，其他例如樓價太貴、公屋輪候期太長，貧困人口居住環境太惡劣等，都必須正視。以公屋而論，香港經歷四任特首，以董建華年代的公屋成績最好，平均每年約有3萬多個公屋單位，而輪候時間由1999年高峰，平均輪候6年，逐年下降至2011年為2.2年。

可是董特首以後，曾蔭權在2007年出任特首，推行所謂「積極不干預」政策，其房屋措施，被批評只顧地產商利益而忽略小市民生活的安定，漠視百姓需要而堅拒復推政府資助的「居屋政策」。在全港大多數人要求下，他於2011年開始重建居屋，但平均輪候時間已開始上升，至梁振英於2012年7月上任時，輪候公屋時間由平均1.8年回升至2.7年，到2014年更超逾3年，及後卻持續上升，至2017年6月底梁離任時已升至4.7年。

梁振英年代雖提出十年建屋計劃，預計共建48萬公私營單位，但口惠而實不至，平均每年只落成2萬5千左右房屋。到了現任特首林鄭月娥年代，喜歡大談願景，遠景，提出甚麼明日大嶼計劃、北部都會區，不僅欠缺短、中期部署，且遠水救不了近火，實際的建屋量沒有增加，公屋平均輪後時間升至22年的新高，要等6年之久。近10多年公屋輪候冊的總戶數已由約十萬增至二十多萬。

今次候任特首李家超在其政綱提出「公屋提前上樓計劃」政策，讓輪候人士可選擇提早入住未有全面社區設施的公屋，縮短整體輪候時間約一年，是否可行，有待觀察。政綱明言此為短期應急措施，並未列出每年供應單位數量。而最重要的，應是政府架構重組，十三局變為十五局，新設立的房屋局局長，會是誰人？能否化腐朽為神奇？