拍《大灣仔的夜》被取笑「偷渡」回港 張智霖︰大家都知道唔能夠上岸

【晴報專訊】張智霖（Chilam）、陳小春、謝天華、林曉峰、梁漢文等早前拍攝內地綜藝節目《大灣仔的夜》，從廣州坐船出海，惟他們突然思鄉，企圖直接坐船回港；雖然最後並不成功，但有不少網民批評製作組缺乏常識，更取笑Chilam等人是否想「偷渡」。Chilam昨日與羅子溢及黃浩然等人出席新劇宣傳，回應「偷渡」一事時強調是節目組的安排，而且當時還有數小時船程才到港，絕不是「偷渡」。

離港八個月的Chilam將留港過年。

張智霖昨日宣傳新劇《家族榮耀》，特別回應在《大灣仔的夜》被取笑「偷渡」一事，他說︰「船家有話我哋知呢條水路路綫可以去香港，但仲有幾個鐘路程先到香港水域，同埋大家都知道絕對唔能夠上岸。（節目組此舉欠缺常識？）呢個唔清楚，一切係節目組安排嘅。」

Chilam解釋自己於本月25日已經回港，更特意到尖沙咀欣賞維港靚景，又相約友人打麻雀敘舊，他笑言︰「啲朋友就最開心，因為我狂輸，做咗財神畀佢哋發新年財，我要同啲麻雀做番朋友。」

羅子溢爆太太產後再發育

子溢成功追個「好」字，但明言想繼續生B。

另外，Chilam在《家》劇中與羅子溢太太楊茜堯有多場親熱戲，有指子溢不滿，遂主動向監製要求增加跟李彩華的親熱場口。子溢直認不諱，認為他與李彩華演兩公婆，無理由只是錫咀仔，於是把現實的情景加入戲中，更笑指自己已經很收斂；Chilam即取笑他︰「佢平時同老婆一定仲親熱，如果唔係點會有兩個（小朋友），子溢係好勤力嘅人，可以再繼續生。」子溢稱自己已湊成「好」字，反指會為Chilam加油，Chilam即落閘說︰「我唔細喇！不過我真係好鍾意湊BB，未必係自己，幫朋友湊都OK，都會好開心。」

楊茜堯與Chilam在劇中有多場親熱戲。

至於有份演出新劇的茜堯未有出席記者會，子溢解釋太太已坐完月，但希望多點休息，他笑謂︰「太太話女人生完BB之後，係另一次發育，佢覺得自己高咗，我就叫佢生第三個，到時可以高過我。」