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04/02/2022

拜年變身「湊仔安」 呂爵安搞喊BB無晒符

#MIRROR #呂爵安
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　　【晴報專訊】男團MIRROR成員呂爵安（Edan）人氣當旺，工作排山倒海的他，祝願《晴報》讀者跟他一樣龍精虎猛、開開心心！Edan年紀輕輕，家庭觀念卻十分重，每年農曆年最期待跟家人、親戚食團年飯及拜年，開心團聚。

 

 

　　呂爵安笑言，呂家沒有甚麼特別的新年習俗，「最大陣仗只係食團年飯，食完飯會陪媽咪整下全盒同包利是。」喜歡熱鬧的Edan，每年最期待的節日就是農曆新年，「屋企都算係一個大家族，過年如果坐齊人食飯，都起碼要五、六圍枱！」去年MIRROR爆紅後，Edan工作忙個不停，但他笑說：「公司好好嘅，過年呢啲大時大節，都會畀我哋同屋企人團聚。」

 

Edan與可愛BB合照，但BB卻受驚爆喊。（IG截圖）

 

　　逗利是逗足25年的Edan，去年一嘗工作上派開工利是的滋味，「我上年先第一年正式派利是，都係攞個意頭，最緊要大家開開心心。」今年Edan得償所願，年廿九留在家中食團年飯及開枱打牌，但Edan手氣麻麻，被胞妹「小如豬」踢爆輸得最多！年初一Edan則與家人及親戚團聚，Edan更化身「湊仔安」照顧三個可愛BB，但BB們似乎不領情，更放聲爆喊，手足無措的Edan只說：「唔好喊啦。」此外，昨日Edan跟MIRROR隊友柳應廷（Jer）及盧瀚霆（Anson Lo）往羅家英及汪明荃家中拜年，相當有心。

 

汪阿姐獲MIRROR三子即場教授《Megahit》招牌手勢。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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