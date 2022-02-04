《飯戲攻心》演中女廚神 王菀之勁讚黃子華親切無架

【晴報專訊】王菀之（Ivana）在賀歲電影《飯戲攻心》中飾演「中女廚神Josephine」，與陳湛文飾演的「廢青三佬陳熹」上演姊弟戀，但兩人最欣賞的不是對方，而是「大佬」黃子華，Ivana更一臉崇拜道︰「佢真係好親切。」

陳湛文大讚整個劇組都十分融洽，建立出無比默契。

王菀之在戲中是一名廚神，但現實生活中，卻與廚神扯不上關係，她笑說︰「我煮到一餐飯畀全家人食，只係好唔好味啫。如果我太長時間無下廚，我會內疚，雖然老公唔會投訴，但我自己會醒覺，外賣得太多日喇，係時候做啲嘢。」陳湛文則踢爆Ivana有「一餸政策」，Ivana解釋︰「我煮幾味餸可能有啲會唔好味，咁不如我畀心機煮好其中一樣。」

至於陳湛文直言對懂得下廚的女生加分，更讚太太廚藝不俗，但他卻自嘲是「地獄廚鬼」︰「我識煮公仔麵，即食嘅嘢就得，我係煎蛋都會煎燶，要我反蛋一定散晒。」

Ivana和陳湛文戲中飾演一對歡喜冤家，大放笑彈。

陳湛文未被視為後輩

19年，陳湛文憑電影《三夫》獲「第十三屆亞洲電影大獎」及「第38屆香港電影金像獎」提名最佳新演員，近日在ViuTV劇集《IT狗》亦表現亮眼；惟面對戲中多位經驗豐富的前輩，他依然大表緊張，並讚導演與一眾演員十分友善，「佢哋個個都好好人，已經唔當我係後輩。」Ivana插嘴道︰「又唔好咁講，你有好豐厚嘅戲劇根底。」陳湛文謙稱︰「唔係㗎，你出道嗰時我仲讀緊書，經驗唔夠你哋豐厚，驚驚哋，但都係一種動力。」

另外，Ivana大讚黃子華非常照顧大家，「子華一嚟就好welcome（歡迎）大家一齊玩，我哋成個拍攝就亂嚟，咩都釋放出嚟。」陳湛文亦認同道︰「我哋好幸福，子華神畀咗個咁welcome嘅磁場我哋。」Ivana表示第一天開工已經當子華是大佬，她冧爆說︰「佢就係呢家人嘅大哥，呢個感覺好濃，完全唔驚佢，好親切，有時會被佢charm到，feel到佢啲光環穿透咗。」

黃子華是眾人的男神。