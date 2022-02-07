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07/02/2022

新年與妻女分隔兩地 王浩信返內地隔離當打仗

#王浩信 #余香凝
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　　【晴報專訊】王浩信早前與余香凝結伴拍攝青春片《心裏美》，電影因疫情關係而上映無期，但兩位星級父母新年各有搞作。正身處內地的浩信，上月中飛抵當地隔離21日，日前他在IG發文稱︰「第三次的隔離生活開始有點習慣了，定下了的工作每天都堅持完成，不僅很有效率也令時間過得快。」他早前受訪時亦透露，去年農曆新年同樣在隔離中度過，似乎已經習以為常，他說︰「其實無得唔慣，為咗搵食都要接受，好似打仗咁。」浩信不諱言新年時只能靠視像與家人見面，但已提早向女兒派利是。

 

王浩信及余香凝皆期望新一年疫情消散。

王浩信在隔離期間有健身器材相伴，難怪身形fit到爆。（資料圖片）

 

余香凝新年陪伴家人

 

余香凝將女兒Clare打扮得紅噹噹拜年，非常可愛。（資料圖片）

 

　　另一方面，余香凝去年誕下囡囡Clare，她十分感恩能首度以媽媽身份過年︰「好興奮囡囡第一次逗利是，但自己新年後要拍戲，所以假期都係主要同屋企人過。」余香凝表示當母親後，拍戲演媽媽的方法與以往不同，工作時與小朋友也相處得更好，但她直言希望能挑戰其他角色。

 

轉載自: 晴報

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