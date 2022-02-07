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07/02/2022

拍《闔家辣》曬招牌表情放笑彈 呂爵安：適當時候反白眼先珍貴

#闔家辣 #MIRROR #呂爵安
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　　【晴報專訊】虎年溫情喜劇電影《闔家辣》集合笑匠鄭中基、吳君如、梁詠琪（Gigi）及男團MIRROR成員呂爵安（Edan）演出。今次與演戲經驗豐富的前輩合作，初登大銀幕的Edan自言向來零偶包，所以演出時很放得開，更大曬其招牌反白眼，逗觀眾及「爵屎（Edan粉絲）」發笑。

 

Edan飾演鄭中基及梁詠琪的兒子，拍攝時趁機偷師學演技。（IG圖片）

 

　　呂爵安與《闔家辣》導演鄭晉軒（Coba）早前接受本報訪問，Edan首次拍電影便飾演鄭中基及梁詠琪的兒子、吳君如的姪兒，他自覺十分幸運，Coba亦指Edan的角色貫穿全片，佔戲甚重。Edan說：「其實我同幾位前輩對戲唔會好難，反而覺得好好玩，喺佢哋身上學到好多嘢，而且佢哋經驗咁豐富，一定唔會錯。」他直認拍喜劇時一定會臨場爆肚，但彼此能立即接下去，加上前輩中基在每個細節均拿捏準確，令場面更加好笑。

 

Edan演戲經驗尚淺，「姑媽」君如特地傳授喊戲秘訣。

Edan與《闔家辣》導演Coba同樣有朝氣、有活力。

 

導演讚有自信

 

Edan不但反白眼搶鏡，連鼻窿都相當有戲。（網上截圖）

 

　　Edan在戲中大玩招牌反白眼，他笑說：「當初參加《全民造星》，唱歌嗰陣反咗白眼係無心之失，無諗過會變成自己嘅signature。花姐（經理人黃慧君）係鬧我表演時反白眼唔好睇，但又唔係唔畀我反嘅，但唔好成日反囉，到適當嘅時候先反，否則就唔珍貴㗎喇，咁啱呢部戲有得反咪反下囉，哈哈。」

 

　　提到戲中角色的原型正是導演Coba本人，Edan自爆是當日最後一位casting的演員，結果被導演揀中。Coba說：「我唔係要演員模仿我，而係想搵一個有特質嘅人，直到Edan嚟cast，大家都知道搵到喇！（Edan有咩特質？）都係一份自信，我哋唔係唔知醜，但真係唔知哪來嘅自信。」Edan認為他們的共通點是有活力、朝氣，並想藉電影發放正能量，「casting時我真係唔知有咁多前輩演出，可能大家覺得我傻更更，同導演有啲似。」Coba搞笑說：「我哋個樣似囉！係身形唔似，試下早多幾年已經有《全民造星》同MIRROR？我哋交換身份都似！」他們均說彼此合作十分舒服，Edan說：「有時自己做得衰，導演都即刻話我，大家明白係為件事好，坐埋同一條船，大家都驚做得唔夠好。」

 

想演韓劇男主角

 

　　Edan自言向來無偶像包袱，所以演出時更加放，「其實我做綜藝節目都已經無包袱，不過拍電影同拍《膠戰》真係完全唔同。拍《膠戰》時嘅動作加反應，好自然就令人笑出嚟；拍電影就要對白同表情互相配合，所以我覺得中基好犀利，做喜劇演員真係好難，經過今次我明白做喜劇演員係咩一回事。」Edan一直予人諧星之感，他希望演出不同題材，「其實我唔抗拒搞笑，但拍《闔家辣》之後拍《i.SWIM》同《過時過節》，已經唔再搞笑。不過講真，我真係好想拍一部超級偶像、『中二病嘔血』嘅韓劇做男主角，即係男主角有錢又勤力，但係女主角唔知，男主角暗中做好多嘢保護佢，但呢啲角色多數都唔會搵我做㗎喇。」

 

 

轉載自: 晴報

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