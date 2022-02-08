蘇皓兒嘗出嫁滋味變淚美人

【晴報專訊】「宅男女神」蘇皓兒（Chloe）早前為奇華嫁喜禮餅拍攝新廣告，體驗新娘由奉茶給媽媽、到穿上婚紗與父親挽手走到新郎面前的滋味。廣告中，飾演Chloe媽媽的資深舞台劇演員區嘉雯大有來頭，不但曾獲多個舞台劇「最佳女主角」獎項，更於前年憑電影《叔•叔》奪得《第39屆香港電影金像獎》「最佳女配角」，演技備受認同。

Chloe在拍攝前刻意節食，以完美體態穿上婚紗。

Chloe在區嘉雯的指導下入戲，成功流出真眼淚。

拍攝當日，區嘉雯的演繹大大幫助Chloe入戲，Chloe說︰「記得一場我要跪低斟茶，另一場要同媽媽擁抱，眼淚不經意就流出嚟。我要特別多謝區嘉雯，令我呢個女感受到好多愛，感受到出嫁嗰陣對媽咪嘅不捨。」為了代入新娘角色，Chloe拍攝前數星期刻意吃得清淡及努力敷mask護膚，保持最佳狀態。問到Chloe對婚禮的要求，她說︰「最重要同最愛嘅家人、最親密嘅朋友陪伴分享，咁就完美喇！」

Chloe在區嘉雯的指導下入戲，成功流出真眼淚。