昔日《閃電傳真機》女神 張沅薇正式復出：兒子好支持我

【晴報專訊】看兒童節目《閃電傳真機》成長的港人，想必都認識張沅薇（Amy）。當年外貌清純可愛的Amy，是小朋友心目中的仙氣女神。近日Amy接受《童你一起長大了》訪問後，外間反應甚佳，經家人、兩名兒子和朋友的鼓勵下，她決定復出幕前，重拾當年未完的夢。

（左起）張沅薇、朱茵及譚玉瑛在90年代同期主持《閃電傳真機》。（受訪者提供）



現年49歲的張沅薇早前在電視熒幕現身，不少觀眾形容「集體回憶回來了」。Amy相隔20多年再公開亮相，觀眾大讚她保養得宜，依然保持甜姐兒形象，完全看不出是兩孩之母，大仔更已經22歲。當年為結婚生仔，Amy決心離開娛樂圈，她說︰「20幾年來主要工作是照顧兩個小朋友，生活都幾悶，但既然生了孩子，就理所當然要照顧他們。我很喜歡小朋友，很喜歡做媽媽的生活。」

張沅薇（前左）等一眾《閃電傳真機》主持日見夜見而成為好友，至今仍保持聯絡。（受訪者提供）



享受被途人認出



Amy自認是緊張大師，孩子如傷風感冒便會十分擔心，幸好她沒有當上虎媽，從未逼迫孩子追求學業佳績，故親子關係相當不錯。問孩子對明星媽媽的感覺，Amy說︰「兩個兒子性格較內斂，他們知道媽媽做過藝人，但從沒讚過我漂亮。」Amy最了解兩個兒子，笑他們口硬心軟，「他們心裏愛錫屋企人，我感受到的。例如我很喜歡烏龜，家裏養了大大小小共八隻，在不同的玻璃箱生活。大仔總會罵我『你幾時掉晒你啲龜？你睇你條腰！』表面上好像很難聽，但其實他見到我每天為烏龜換水，搬來搬去，擔心我腰骨有事。」至於她決定復出，兒子們都非常贊成。



因外公是資深演員良鳴，Amy自小深受薰陶而愛上演戲，長大後加入無綫，在兒童節目組發展，她最難忘扮演「吱吱鼠」，與譚玉瑛、麥長青等同事一齊玩。「當時見同事的時間比見家人還要多，退出娛圈後仍有跟他們聯絡。我一直很想大家再次一同主持節目，他們聽到我復出，都戥我開心。」Amy笑言過往轉行做過不少工作，包括秘書、售貨員、文員等，不時被旁人認出，「經常有客人認得我，問我是否Amy姐姐，我當然會承認，更會給他們折扣；有時去街市買餸被認出，買豬肉都特別新鮮，買菜都會多條蔥！可能有人害怕聽到『我細細個就睇你』這種話，但我不介意，反而好喜歡，因為有你鍾意我，我當然開心！」



曾歷婚姻失敗



張沅薇單親養大兩個兒子，今次復出亦獲囝囝支持。（受訪者提供）



眼前開朗的Amy曾經歷失婚，單親養大兩個兒子，如今已再婚的她，坦言曾一度對婚姻有恐懼，「一定會驚，曾經錯過好幾次…不知會不會又繼續錯，所以好小心，再婚的先要條件是小朋友接受。以前拍拖多數憑感覺，一時衝動就去愛，撞板之後就知道不能單靠外表或感覺，去斷定一段關係的好壞。（現任丈夫給你很大的勇氣？）兩個人一起最重要舒服和有自己空間，屋企人都支持我！」Amy笑言兩個兒子如今已長大成人，讓她放心追夢。