傳馮盈盈無份拍《逆天奇案》續集 陳展鵬︰一切等通知先

【晴報專訊】由陳展鵬、林夏薇、馮盈盈等主演的《逆天奇案》，榮登去年無綫最高收視劇集，監製劉家豪日前宣布原班人馬開拍續集，惟有傳盈盈被公司掟入雪櫃，無緣參與續集。展鵬昨日表示未收到通知開工，但不相信盈盈無份拍攝。

展鵬笑言詩詠可先鍛練體能，等待Mr.Right出現。



陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及姚子羚等昨日宣傳劇集《鐵拳英雄》，談到馮盈盈被飛出《逆》劇續集一事，展鵬表示︰「連我自己都未收到消息，可能我都被飛呢！或者只係客串，一切都係等通知先。」盈盈是否被雪？展鵬說︰「係咪佢之前太忙？我見咩戲都有佢喎，又拍綜藝節目又拍廣告好忙，不過女仔都要多啲休息，如果唔係好易殘。」

單文柔趁着情人節放閃，非常甜蜜。（IG圖片）



另外，昨日是情人節，展鵬指原要拍攝新劇《隱門》，但臨時取消，可以回家跟太太單文柔二人世界。他自言以往送花，會被太太嫌棄無新意，他透露今年會親自下廚，為太太製造驚喜，他笑謂︰「唔鬧交都係驚喜嚟嘅，今年考慮整下鹿尾巴、當歸、參茸呢啲。」而唐詩詠自言情人節活動就是在家中跟兩隻貓「大戰」，問她可有人追求？她即推說疫情下減少出街，是最平靜的一年，會耐心等候Mr.Right出現。



山聰禁子羚跨家庭聚會

山聰跪地送花予子羚。



同場的山聰亦慨嘆，在疫情下難以慶祝節日︰「本來諗住代囝囝送花畀太太，但太太話唔好，佢想環保啲同慳錢，留番啲錢買餸，所以我會親自煮羊架同開枝靚紅酒。」



至於子羚就笑稱自己的情人便是家中愛犬︰「佢永遠都係第一位，我同胡定欣都有講起情人節，單身嘅人係會難捱啲，但我哋兩個都習慣咗，單身都無問題，都可以好開心。（你係單身？）我今日（昨日）係單身，情人節你哋就放過我啦，希望下年情人節有個情人陪我過，否則我就要打擾山聰。」惟山聰即時落閘，指現時禁止跨家庭聚會。