大爆梅媽每月袋25萬生活費 梅啟明拒認貪財︰我分得2萬做得乜

【晴報專訊】已故樂壇天后梅艷芳的年邁母親覃美金（梅媽）日前登報與長子梅啟明脫離母子關係，直斥兒子周身債兼財迷心竅，自己更被激到入醫院。昨日梅啟明召集傳媒反擊，大爆梅媽多年來每月獲25萬元生活費，自己卻只分得兩萬元，他自稱並不貪財︰「要貪一早貪咗喇！我真係殘廢㗎？我一路都有做地盤、裝修、廚房散工！」

梅啟明在北角街頭受訪時聚集數十人，驚動警員到場了解。

梅啟明在北角街頭受訪時聚集數十人，驚動警員到場了解。



梅啟明昨日相約傳媒在北角見面，他甫到場已咳了幾聲，又自稱「好病」及「前一晚差啲嘔血」，不過他強調已打三針新冠疫苗，聲稱不用睇醫生，他受訪期間更有警察到場了解。提及被梅媽登報「斷絕關係」，梅啟明質疑說︰「點解媽媽同我搞脫離關係，其一，大家都清楚係電影公司（《梅艷芳》）版權同商標問題，某情況下，媽媽係咪收咗人錢我唔知？老人家眼又矇耳又聾，被人擺佈！我都想搞清楚呢樣嘢。」他揚言早在2004年已註冊「梅艷芳」商標及版權，呼籲電影公司想和解應聯絡他。提到入稟控告電影公司，他聲稱事前得梅媽同意：「係佢（梅媽）嗌我入紙㗎喎，我先行呢步棋！行咗，你又話取消…就係導火綫令佢就同我脫離關係，佢驚法律同官司問題！」



對母親援助不會感恩

梅啟明承認在母親「閂水喉」下出現債務問題，但仍堅持控告電影公司。



至於被指周身債，梅啟明展示法律文件，指另有官司勝訴，但因被拖欠數十萬元賠償，他向梅媽借錢周轉遭拒，才借貸數萬元。他透露母親現時身在聖保祿醫院，但否認激到她入院，認為她只是逃避，「我打畀佢佢唔聽，老人家容易受人擺佈。（覺得梅媽收取利益後縮沙唔告？）可以咁講！（有證據？）有證據我就拎埋出嚟啦，但如果佢無咁嘅情況（收取利益），點解叫我唔好告呢？」對於母親經濟援助多年，他直認不諱︰「但我一啲都唔感恩，佢每個月收25萬（生活費），我先分得兩萬，唔係嫌少嘅問題。（梅媽話你貪財？）要貪一早貪咗，每個月貪嗰兩萬？」他強調一直有做地盤、裝修、廚房等散工︰「我無停過做嘢。（有財政困難？）你估兩萬做得啲乜，我要供養仔女。」

梅啟明聲稱快將98歲的梅媽眼又矇耳又聾，更刻意避開他。（資料圖片）



堅稱婚外情唔算包二奶



是否因「包二奶」致財政失衡？他說︰「包二奶呢件事大家太敏感，根本唔係呢回事，我唔夠開支，人哋（女朋友）幫我，唔係我畀錢人，點叫包二奶？係女朋友！」他激動說︰「呢啲（婚外情）人人都有啦！我哋無離婚，佢（太太）嗌離婚我都無所謂！」隨後梅啟明狂咳，傳媒急急彈開，問他是否生病？他說︰「我唔想睇醫生，我想死，死係證明畀阿媽睇，我做嘅嘢無錯，歪曲我就唔得！」他又透露指母親早已停止每月給他兩萬元。