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16/02/2022

夥袁澧林拍MV演精神病患者 陳卓賢靠笑話減退尷尬

#MIRROR #陳卓賢 #袁澧林
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）熱愛唱作，今年首支個人作品《留一天與你喘息》特意選在前日情人節推出，繼續親自譜曲，答謝粉絲；而MV則由「文青女神」袁澧林（Angela）擔任女主角，與Ian齊齊扮演精神病患者，實行另類談情。

 

Ian與Angela上演逃出精神病院的愛情故事，冀為大家帶來溫暖。（IG圖片）


　　暌違半年，陳卓賢推出新作品《留一天與你喘息》，他希望歌曲能帶溫暖予聽眾︰「喺好忙碌、唞唔到氣嘅生活當中，都希望可以留到一日同你一齊，令我有喘息嘅機會…當中嘅『你』，唔淨係得一個人，亦可以係一大班人。」Ian續指這是多謝粉絲的作品，他說︰「無論世界發生緊咩事，有幾危險，都仲有大家嘅存在。」

　　為完整表達歌曲概念，MV講述男女主角被標籤為異類，被捉入精神病院，幸最終能夠逃脫，得到前所未有的自由。Ian與袁澧林在MV中扮演精神病患者，Ian很感激對方的參與，令拍攝過程十分順利，「Angela幫咗我好多，我哋第一場戲就要拖手，我本身有啲慢熱，但原來佢好easy going，成日喺度講笑，先令到氣氛無咁尷尬。」

江熚生助攻支持

愛犬「雞髀」非常搶鏡，讓Ian哭笑不得。（IG截圖）


　　新歌MV前晚首播，Ian於MV首播前罕有開live與「hellosss（Ian粉絲）」互動，其愛犬「雞髀」在鏡頭前不停郁，非常搶鏡。Ian在短短幾分鐘的直播，除了解構新歌，又與歌迷一起觀看MV，最後Ian笑說︰「其實個live無乜意思，一年一度，下年再見！」

　　而Ian新歌推出後，一眾MIRROR兄弟紛紛出po「助攻」，其中被指是「頭號hellosss」的江熚生（AK）力撑好友︰「今日（前日）只播一首歌，呢首很喜歡，又用得番平時教你嘅嘢，叻仔，但唔准驕傲。」Ian搞笑回覆︰「教咗乜？」

 

Ian最近獲提名「TC Candler全球百大俊男」，成為第五位入圍的MIRROR成員。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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