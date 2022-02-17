《鐵拳英雄》唐詩詠驚變高手大開殺戒 路師傅吳家樂︰唔止芊芊一個殺人機器

【晴報專訊】熱播劇《鐵拳英雄》將於後晚播出兩小時大結局，劇中謎團逐漸解開，繼前晚芊芊（唐詩詠飾）忽然夜襲小柔（劉穎鏇飾），揭露她原來「好打得」；路師傅（吳家樂飾）昨晚更進一步揭示真面目，疑似劇中big boss。昨日家樂接受本報訪問時僅預告︰「呢幾晚好多角色會死，亦有已經死咗嘅人回歸。」劇情峰迴路轉。

慘被神秘人操控的唐詩詠昨晚繼續大顯身手，以一敵眾。(網上截圖)



曾製作《城寨英雄》、《使徒行者》等話題劇的金牌監製文偉鴻，其新作《鐵拳英雄》上周收視達22.4點，劇情已步入高潮。前晚第25集，一直是隱藏高手的芊芊大開殺戒，輕易以八卦掌殺死小柔，對未婚夫步青雲（陳展鵬飾）同樣不留手，打到對方頻頻吐血，要父親路師傅代女兒叩頭認錯。不過，路師傅逐漸展現真面目，自稱武功被廢的他竟是終極強者，他更安排高手硬闖唐仁街搞風搞雨，觀眾估計路師傅正是最終big boss。此外，神秘角色劉佩玥仍未登場，令劇迷熱切期待。



預告結局篇死得人多



吳家樂昨日回應時，堅拒透露自己是否big boss︰「老婆問我我都唔講，網上有唔同揣測，呢兩晚路師傅繼續出手揭示自己喺唐仁街嘅目的。」他指劇情將死得人多︰「有更多角色死得淒慘，除咗四個高手之外，好多人會破壞唐仁街安寧，亦有已經死咗嘅人回歸。」是否指步青雲父親步天下？他對此不置可否。提到如何控制黑化的芊芊殺人，家樂稱︰「究竟發生乜事變成咁，點解佢突然變奸？安娜（王君馨飾）又亦正亦邪？大家繼續猜測芊芊身世，總之唔止得芊芊一個殺人機器。」他又解釋︰「我哋拍攝時都唔知big boss係邊個，即使有劇本都係邊拍邊改，好似之前《城寨英雄》、《同盟》咁，監製文偉鴻有好多諗法。」



陳展鵬被取笑「不死身」

吳家樂為路師傅一角操出鋼條靚body，昨晚一集中終展現成果。（IG圖片）

前晚一集，陳展鵬被唐詩詠連番重擊而不停吐血，但仍只受輕傷。(網上截圖)



家樂坦言為路師傅一角落足苦功，為了保持鋼條身形及應付動作場面而無啖好食。至於神秘角色劉佩玥，家樂暗示對方在大結局當晚才登場。有網民狠批劇中以電視城古裝街扮唐仁街「太流」，他表示︰「19年拍攝時原本去泰國拍外景，可惜因有變化飛唔到，要喺古裝街搭個唐仁街出嚟，都無辦法，但大家都畀心機做。」另外，有指步青雲被芊芊狂打依然無大礙，如有不死身，昨晚陳展鵬回應︰「做演員只能盡量配合令觀眾投入，劇集情節上係有bug位，有啲網民覺得我哋似Marvel電影咁，希望遲啲嘅彩蛋令觀眾滿意。（步天下是否回歸？）唔會，但拍咗咁耐都唔記得，其實我真正個妹都未出現，芊芊同big boss咩關係？劉佩玥有乜關連？總之嚟緊幾集都有彩蛋。」

19年拍畢的《鐵拳英雄》播出時間一改再改，幾經波折才於上月重見天日。（IG圖片）