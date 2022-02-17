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17/02/2022

被周子揚爆與謝嘉怡開P煲煙 陳楨怡突然「蒲頭」道歉

#陳楨怡 #謝嘉怡 #周子揚 #公開道歉
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　　【晴報專訊】2020年香港小姐亞軍、25歲的陳楨怡（Celina）上月被爆一腳踏兩船，背圈外男友Andy與周子揚秘密拍拖，但周子揚多次強調自己才是「正印」。其後Celina不斷被爆料，除了被公開跟周子揚的甜蜜合照與對話截圖，近日再被對方踢爆「收兵」無數，更直指她與同屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）同為煙民。「潛水」多時的Celina，前晚終於打破沉默，於社交網撰文公開道歉。

 

Celina於「人日」上載開工照片，當時仍沒有作出任何回應。（資料圖片）

周子揚早前公開和Celina的甜蜜合照。（資料圖片）


　　陳楨怡上月被指一腳踏兩船，但她當時澄清與周子揚純粹朋友關係，及後Celina的「黑材料」不斷被爆出，力證她大話連篇。正身在杭州拍劇的Celina，一直選擇以沉默應對傳言。

 

Celina最近在內地拍攝古裝劇，負面新聞令她形象受挫。（資料圖片）

Lisa（中）被爆與Celina開派對時齊齊煲煙。（資料圖片）


　　周子揚前日再向傳媒爆料，指Celina「收兵」成性，兵仔有男有女，當中包括林正峰、天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）、何超蓮前男友黃俊豪（Jeremy）、馮盈盈中性打扮的女助手及韓國模特兒等。周子揚直指他們經常開party，於某次party中甚至看到Celina與謝嘉怡、同屆港姐季軍郭柏妍及其緋聞男友吳卓衡，大爆他們在派對中狂煲煙，Jeremy更與Celina跳貼身舞。

謝嘉怡否認是煙民

　　由於事件牽連甚廣，Celina前晚終於「上水」，在社交平台上道歉︰「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果。但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」

　　雖然文中沒有指名道姓，但Celina所指的「病態關係」明顯是形容跟周子揚的地下情；至於Celina公開向受牽連的同事道歉，但沒有提及爆料一事是否屬實。而Lisa接受傳媒訪問時則否認是煙民。

 

轉載自: 晴報

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