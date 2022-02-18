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18/02/2022

為AK新歌拍MV後確診 On仔陳健安居家隔離4日：好番一半

#肺炎 #疫情 #陳健安 #周天衡 #江熚生 #王智德 #MIRROR #AK
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　　【晴報專訊】新冠肺炎疫情大爆發，娛圈亦未能倖免，MIRROR成員江熚生（AK）及王智德（Alton）上周五廣邀歌手好友拍攝新歌MV，但繼現場兩位工作人員染疫後，有份參演的C AllStar成員陳健安（On仔）昨日自爆確診四日，樂隊ONE PROMISE成員周天衡及馮卓然（Anton）亦初步確診，令「AK群組」愈爆愈大。

 

On仔目前正在家中「閉關」，又感謝醫護的付出 。（資料圖片）


　　AK及Alton本月11日拍攝合唱新歌MV，據知隊友楊樂文（Lokman）及陳瑞輝（Frankie）有份拍攝外，更有不少歌手好友演出，有指連同工作人員，現場逾100人。有份拍MV的On仔昨日在IG自爆確診新冠肺炎四日，現正居家隔離。他分享自己的症狀，由起初的喉嚨痕、味覺不敏感、頸痛，到第三天發冷發熱及頭赤痛，昨日則喉嚨痛及乾咳。他表示除服食止痛藥、睡覺、按摩穴位及深呼吸冥想外，「食維他命、食粥、臨瞓浸腳做肌筋膜放鬆、做瑜珈放鬆，好番一半。」曾修讀護理系的On仔感激本地醫護的辛勞：「各位加油，互相幫助，溫柔啲。好好與病毒共存。」

 

Alton及AK分別報平安，呼籲粉絲不用擔心。（IG圖片）

Alton及AK分別報平安，呼籲粉絲不用擔心。（資料圖片）

Frankie昨晚上載陰性測試結果，力證身體無大礙。（IG截圖）


　　除了On仔，ONE PROMISE成員Anton及天衡昨日初步確診，現時四子分別自我隔離。至於MV主角AK及Alton分別報平安，AK說強調只是眼部不適去覆診，Alton則自誇依然很「勁」。Frankie昨晚亦上載自己快速測試的陰性結果，搞笑說：「等多20分鐘都係無BB，安全呀唔使擔心！」

TVB失守掀疫慌

 

潘靜文前晚在家中打扮靚靚做直播，她表示長期留在房間內。（IG截圖）


　　至於無綫亦相繼有人中招，《聲夢》學員潘靜文（Sherman）初步確診，前晚她在家中開IG直播報平安︰「我好好呀，我無事。」日前她曾錄影兒童節目《Hands Up》，當日同場的主持伍文生昨日亦初步確診並即時停工。無綫聲明表示，初步估計二人上周日（13日）午膳時，一同除口罩進食而感染。林溥來（Patrick Sir）太太關宛珊亦有份主持節目，她回覆本報說：「我同Patrick做咗兩次快速測試都係陰性，呢幾日繼續check實。」此外，昨日一名TVB娛樂新聞台國語台幕後人員初步確診，娛樂新聞台即停廠一日全廠消毒。

 

轉載自: 晴報

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