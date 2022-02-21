大結局拮針變超級英雄救全家 陳展鵬︰《鐵拳英雄》多人討論已好好

【晴報專訊】無綫劇集《鐵拳英雄》前晚大結局，患上嚴重心臟病的步青雲（陳展鵬飾）在「終局之戰」中，竟自打兩支強心針而秒變超級英雄，輕鬆打死武功最強的路師傅（吳家樂飾），劇情膠味甚濃。展鵬早前接受《晴報》訪問時坦言︰「我哋好難同Netflix劇相比，今次《鐵》劇多人談論都好好。」

步青雲靠打兩支強心針，殺死最強高手路師傅，網民睇到O嘴。（網上截圖）



前晚《鐵拳英雄》兩小時大結局，劇情跟過往幾集一樣大暴走。安娜（王君馨飾）早知路師傅的致命弱點在後頸，但竟到臨死一刻才說出重點；路師傅就如《復仇者聯盟》系列中的大反派魁隆般打贏眾人，明明心臟受重創兼企唔穩的步青雲，自拮兩支強心針後立即變身超級英雄，輕易使出「閻王三點手」K.O.路師傅，強心針效果竟比美國隊長注射的超級血清更強勁，劇情令人O嘴；而同樣玩拮針催谷武功的芊芊，升呢後忽然仰天咆哮，令緊張情節增添不少喜感。至於真正的「步青心」劉佩玥在結局現身，秒速跟母親元秋相認，認真快過打針。

路師傅一掌打死親生女安娜，令人心寒。（IG圖片）



資源不足難跟Netflix相比

步青雲依偎在芊芊身旁去世，二人陰陽相隔十分淒美。（網上截圖）

青雲在結尾重操故業扮偽娘跳舞，成功與芊芊重逢。（網上截圖）



不少網民批評結局大戰匆匆落幕，如同落雨收柴；有人取笑傷重垂死的青雲，打針極速變勁十分離譜。有彈亦有讚，結尾青雲尋回失憶的芊芊，正當以為BBQ式大團圓結局時，青雲依偎在芊芊身邊病發而亡，鏡頭由二人坐順風車漸漸拉遠，網民讚賞頗有詩意，為之前的暴走劇情挽回分數。對於《鐵》劇獲觀眾熱議，展鵬早前受訪時直認情節有bug，「做演員只能盡量配合，有啲網民覺得我哋似Marvel電影咁。」他指劇集需要幕後資源及充足拍攝時間配合，坦言《鐵》劇雖難以跟Netflix劇集相比，但獲大批觀眾討論已好好︰「我盡量做好演員本份，劇集係向《城寨英雄》致敬，幾乎每集都要打，19年拍嗰陣太太啱啱生女，自己唔夠瞓無時間操肌，又怕戒鹽戒糖會頭暈影響拍攝進度。」



鄭世豪感恩曾當路人甲

鄭世豪在05年華姐競選中做禮儀先生，一臉青澀。



另外，在大結局死去的「步青原」鄭世豪，早前接受TVB娛樂新聞台節目《星光路上》訪問，大談入行多年點滴。藝訓班出身的世豪做過七年禮儀先生，談及辛酸史，世豪大放正能量︰「做路人甲乙對於我嚟講，係開心愉快幸福嘅過程，因為唔使埋位時可以攞住劇本，學習同觀摩前輩點樣去演繹。」