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21/02/2022

做「通波仔」手術停工3個月 黎彼得獲契仔黃宗澤主動接濟

#黎彼得 #黃宗澤 #愛‧回家之開心速遞
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　　【晴報專訊】在《愛‧回家之開心速遞》飾演豹叔的黎彼得，三個月前因眼腫看醫生，在醫生建議下接受腦掃描檢查，發現一條血管收窄，幸沒有大礙；但黎彼得再做心臟掃描時，發現有兩條血管堵塞，要接受「通波仔」手術，所以他突然「消失」於劇組。雖然手術後已康復，但他一直未獲無綫安排復工，因而陷入經濟困難。

 

「豹叔」黎彼得表示病癒後，已戒掉日日去茶餐廳食飯的習慣。（電視截圖）

黎彼得、劉丹、羅樂林及陳榮峻組成的「大四喜」成為網民熱話。（電視截圖）


　　黎彼得接受《晴報》電話訪問時表示︰「我一早好番晒，做完手術開咗十日工，公司就要我休息，一路坐喺屋企無工開。我打過去藝員部，佢哋話製作部暫時無安排我嘅戲份…監製話安排我下個月復工，希望唔係畀假希望我啦！」黎彼得在公立醫院接受通波仔手術，由於兒子身在南京工作，獨居的黎彼得雖然支付了支架費及私家醫院檢查的十萬元費用，但醫院按金則要由好友丁羽找人幫忙繳交。如今停工三個月零收入，他坦言希望盡快有工開。

 

黃宗澤對契爺黎彼得照顧有加。（資料圖片）


　　在這段艱難時間，黎彼得幸獲契仔黃宗澤（Bosco）主動接濟。「Bosco喺經濟上幫咗我好多，佢知我手停口停搞唔掂，就主動資助我，真係好乖仔同好念舊。我同佢喺04年拍《我的野蠻奶奶》嘅時候結緣，佢話認我做契爺，一直都照顧我！患難見真情，真係抵佢紅、抵佢發達，人紅係有原因。」

 

轉載自: 晴報

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