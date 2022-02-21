與張馨月吵架當情趣 林峯感謝太太無微不至照顧

【晴報專訊】林峯近日為全新廣東歌《幼稚未完》宣傳，與太太張馨月結婚約三年的林峯，一直愛錫妻女，但他直言偶然也會跟愛妻「幼稚」地爭執，與普通夫婦無異。林峯一臉甜絲絲道︰「一對夫妻總會為一些無聊事情爭拗，例如會為枱面一些物件放歪了而嗌交，這些都很幼稚的，卻又是生活情趣。」

相隔九年，林峯推出《幼稚完》續集《幼稚未完》。

新歌MV日前面世，林峯以man爆造型現身。（影片截圖）



《幼稚未完》由林峯好友兼合作無間的音樂人鄧智偉作曲和監製，以林峯擅長的悲慘情歌，安慰在情感路上跌跌撞撞的人。他指這首歌並非自己的心聲或故事，但當他收到歌詞時，依然為之感動，「由頭到尾每一個字我都咀嚼過，但不同人看到這歌詞，都有各自不同的理解；而且歌詞很容易觸碰到內心，因為歌詞真的很入肉，有時自己也會聽到眼濕濕。」

林峯和鄧智偉合作無間，更是難得的好兄弟。（資料圖片）



認為幼稚不是壞事



歌名令人聯想起戀愛時的一些幼稚過去，42歲的林峯直認自己仍十分幼稚，「每一個人都曾經幼稚過，但不一定關於愛情，可能面對生活或工作時都會有這行徑，這未必是壞事，只是人生的經歷。透過你接觸的人和事，你會清楚自己的不足，當你遇見一個比你優秀的人時，你便會鞭策自己，令自己進步。」



計劃為女兒添弟妹



林峯過去的戀情多姿多采，試過愛得低調，亦曾經愛得轟動，尋尋覓覓，終於遇上現任太太張馨月。被幸福包圍的林峯，很感恩現階段所擁有的一切，「以往工作的時候，可能純粹覺得只要做到最好，或突破自己便可以…但現在的人生觀改變了，我現在所有的動力，都來自我的家庭、太太和女兒。當我每天完成工作回到家中，感到很疲累的時候，聽到女兒叫我一聲『爸爸』，太太對我無微不至的照顧，我覺得甚麼都值得了。」

林峯現時一家三口幸福滿瀉，他直言希望再添家庭成員。（資料圖片）



林峯婚後肩負着養妻活兒的任務，他形容這是甜蜜的負擔，令他毫無怨言繼續拼搏，「我希望用自己的能力，令到我身邊我愛錫的人，和愛錫我的人，都可以在一個正能量的環境下成長。」至於何時由一家三口變成四口之家？林峯坦言與太太已有共識︰「我們也希望女兒有多個家人陪伴，隨緣吧！」