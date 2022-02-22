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22/02/2022

女團COLLAR代言「爆脆雞」難抵誘惑 為食妹Day爭做吃貨

#Collar #廣告
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　　【晴報專訊】ViuTV的人氣女團COLLAR拍攝的KFC全新廣告昨日推出，八位成員奉旨在鏡頭前跳勁舞兼食炸雞。前晚經理人戴穎（Wing）在IG公開成員Day（許軼）的罪證，踢爆她要搲優惠歎炸雞，Ivy So（蘇雅琳）則抵死回應︰「Wing應該會要求KFC見到我哋買的話要加價。」以免Day食到變肥妹。

 

八位美女齊齊歎雞，Gao（左四）食得勁滋味交足戲。(網上截圖)

Day望住炸雞雙眼發光，一副為食樣。(網上截圖)


　　由《全民造星IV》參賽者Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy So、芯駖（李芯駖）組成的女團COLLAR，上月正式成軍，雖然出道未夠兩個月，她們已成廣告寵兒，接拍飲品、化粧品、首飾、服裝等廣告。COLLAR為炸雞連鎖店代言最新推出的「爆脆雞」，昨日發布的廣告片中，八位成員以黑白色調型格打扮曬「舞功」，不斷唱着「Krispy、Tasty、Yummy、Lovely」。

經理人Wing阻愛將「搵食」

 

Ivy So施展電眼冧爆一眾「前夫」。(網上截圖)

Marf在廣告中大展拿手舞技，霸氣十足。(網上截圖)


　　站在C位的Day在炸雞面前露出興奮表情，大賣可愛；跳舞擔當Marf亦大展舞技，型格十足。廣告結尾，COLLAR再大啖咬着炸雞一臉滿足，網民表示睇到流口水；有前夫（COLLAR粉絲）更豪言日日買雞食。為配合眾人在廣告中狂擦炸雞的形象，COLLAR經理人Wing前晚在IG限時動態分享與成員對話的截圖爆料，當中Day竟問道︰「我哋買KFC有無優惠㗎？」Ivy So「突破盲腸」搞笑回覆︰「牙Wing應該會要求嗰邊，見到我哋買的話要加價。」Wing即答︰「你好叻！」至於Winka則緊張贈品︰「我想要貼紙，一張就好。」

MIRROR戴口罩拍抗疫片

 

鏡仔戴口罩拍片，呼籲市民留家抗疫。(網上截圖)


　　另外，COLLAR師兄MIRROR近日擔任抗疫大使，拍攝宣傳片鼓勵市民留家抗疫。宣傳片前晚在ViuTV 99台及其YouTube頻道播放，12子戴上口罩，隊長楊樂文（Lokman）先發言︰「最近疫情嚴峻，大家一定要加強個人衞生，戴好口罩，勤洗手。」副隊長江熚生（AK）說︰「無咩事就留喺屋企，唔好出街喇。」姜濤說︰「身邊有老人家同小朋友，要特別多加照顧。」呂爵安（Edan）發言︰「我哋每個人都做好自己。」盧瀚霆（Anson Lo）則表示︰「亦都好想多謝醫護人員，對大家的付出。」最後12子齊心說︰「齊心抗疫。」

 

轉載自: 晴報

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