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22/02/2022

怨Bob製造花心形象 方力申讚陳瀅皮膚白滑又爽朗

#方力申 #林盛斌 #陳瀅
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　　【晴報專訊】方力申（小方）與鄧麗欣於16年結束十年情後，小方一直堅稱單身，但卻緋聞多多。早前他接受陳敏之的YouTube頻道訪問，提到緋聞女友陳瀅時即讚不絕口；形象花弗的他，在節目上又直言是林盛斌（Bob）太hard sell，才令外界誤會他感情生活豐富。

 

小方自認一向低調處理感情事，以往拍拖少有二人世界。（資料圖片）

 

 


　　方力申近日接受陳敏之的頻道訪問，分享感情狀況。敏之先要他說出兩位緋聞女友陳瀅及馮盈盈三個優點，小方立即數出陳瀅多於三個優點︰「英文好、外國長大、皮膚白滑、爽朗、有義氣」，但他笑言想不到盈盈的優點，並解釋︰「咁我真係同陳瀅熟啲嘅。」

　　小方又透露曾花十個月時間玩交友程式，「疫情期間，出街根本見唔到人，個個戴晒口罩，做嘢又識唔到人，我想睇下靚女啫，都睇唔到，反而佢哋喺交友app入面唔使戴口罩…我會見到好多素人，好得意。」不過小方直言自己不敢約對方出來見面，加上程式要求身份驗證，因此他決定刪除程式，就此作罷。

重視與另一半溝通

 

敏之直言正為小方物色另一半。（影片截圖）


　　此時，敏之即推介圈中「金牌媒人」林盛斌（Bob）給小方，但小方落閘道︰「我唔敢搵佢喇，佢太hard sell，有次同埋個女artist（藝人）三個人一齊食飯，Bob兜口兜面問我『筍盤嚟㗎，佢鍾意你，你得就得㗎啦！』但我就坐喺個女仔對面，好尷尬。所以我覺得外面啲人成日都傳我（花心），係佢搞出嚟！」小方續指︰「我唔玩女人㗎，所以我要求好高…無論對方幾靚，都要睇大家嘅溝通、價值觀同埋感覺。」

 

陳瀅（資料圖片）

陳瀅和Bosco在《飛虎3壯志英雄》有床戲。


　　另外，陳瀅有份演出的無綫新劇《飛虎3壯志英雄》昨晚首播，除了一連串動作場面，她與黃宗澤（Bosco）的感情綫亦值得關注，兩人更有床戲。陳瀅早前受訪時，坦言拍攝床戲的經驗不足，以致有點尷尬，幸得Bosco臨場指導。

 

轉載自: 晴報

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