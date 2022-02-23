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23/02/2022

名導楚原離世 影視界齊悼念 兒子張詩樂：先父不負此生

#楚原 #離世 #張詩樂
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　　【晴報專訊】著名導演及演員楚原（原名張寶堅）前日逝世，享年88歲。圈中不少後輩均十分難過及惋惜，紛紛在社交網發文悼念楚原，包括成龍、王晶、鄭秀文及鄭敬基等；而楚原兒子張詩樂昨日向傳媒發悼文，表示先父不負此生，並透露楚原的遺願是一切從簡，所以喪禮由家人閉門憑弔。

 

楚原18年在太太南紅及孫女陪同下，領取金像獎「終身成就獎」，亦是他最後一次公開露面。（資料圖片）

楚原和南紅結婚逾50年，兩夫婦鶼鰈情深。（黑白圖片）


　　據悉，楚原前日早上感到不適，太太南紅即致電999將楚原送院，可惜楚原被送往醫院兩小時後便離世，臨終時家人陪伴在側，走得安詳。楚原兒子張詩樂昨晚向傳媒發悼文，以宋代向滈《如夢令．誰伴明窗獨坐》詞句「誰伴明窗獨坐，和我影兒兩個。燈燼欲眠時，影也把人拋躲」懷念父親。張詩樂寫道︰「念父親楚原（1933－2022）。多謝各界關心，先父不負此生，遺願一切從簡，喪禮由家人閉門憑弔，望有心人每看香港電影，會懷念先父丁點。」

王晶願他日有緣再聚

 

成龍懷念跟楚原合作《警察故事》系列，願楚原一路好走。（微博圖片）


　　楚原生前人緣甚廣，不少圈中後輩紛紛悼念。影星成龍在微博上載跟楚原的合照，留言︰「與他合作《警察故事》系列的記憶還很清晰，回頭看，已經這麽多年過去了。他以前曾經說過，『任何人，無論你昨天多風光，無論你昨天多失意，明天起身的時候，你一定要做回一個人，生活下去，明天總比昨天好，這就是人生。』我們這些後輩會永遠記住您這句話。願您安息。一路好走。」至於王晶指楚原是他敬重的導師，他回憶年輕時在邵氏工作，經常找楚原談天說地，「我在他身上學了一輩子夠用的東西。學的並不是拍電影，而是做人…我愛叫他『契師父』，說李小龍『be water』，我認為楚原更『be water』，無論甚麼環境，甚麼潮流，大風大浪，他都能適應。這一生，我相信契師父絕對無憾。願一路走好，他日有緣再聚。」

鄭秀文難忘前輩幽默

 

鄭秀文感謝楚原在拍攝《大頭綠衣鬥殭屍》時對她循循善誘。（電視截圖）


　　天后鄭秀文曾在1993年跟楚原合作拍劇，她發文悼念︰「楚原叔，一路好走。在我出道之初，有幸跟你一起演出電視劇《大頭綠衣鬥殭屍》，你仁慈幽默，愛護後輩，讓當時初出茅蘆的我，不但不感壓力，甚至被鼓舞了演出，在你身上，也見證了『專業』的意義。衷心感謝你一生為我們留下了那麼多美好而令人難忘的作品。」楚原在處境喜劇《卡拉屋企》演「白頭佬」深入民心，在劇中飾演兒子「發記」的鄭敬基送上最後致敬︰「《卡拉屋企》這一家。#白頭佬R.I.P.」，而同劇的李婉華留言說︰「這一刻還未能接受。」

 

楚原夫婦與《卡拉屋企》拍檔吳鎮宇、盧宛茵、鄭敬基及黎海珊等，曾相約聚舊。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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