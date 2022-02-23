應承幫手宣傳新歌「走數」 姜濤被肥仔狂影鼻毛報仇

【晴報專訊】新年過後，男團MIRROR各成員相繼投入工作，忙於拍劇的姜濤答應幫手宣傳ERROR新歌卻走數，被梁業（肥仔）公開黑材料還擊；剛拍完新片的「教主」盧瀚霆（Anson Lo）終於領取MAMA獎座回家，更預告出新歌，令「神徒（AL粉絲）」十分期待。

姜濤因忘記宣傳新歌而傻笑，更被肥仔公開露鼻毛相作懲罰。（IG截圖）

姜濤因忘記宣傳新歌而傻笑，更被肥仔公開露鼻毛相作懲罰。（IG截圖）

ERROR推出新團歌《愛情值日生》。（資料圖片）



姜濤現正與ERROR隊長梁業拍攝新劇《季前賽》，二人以師徒相稱，感情要好，但肥仔昨日竟在IG限時動態po片公開姜濤「醜態」。事緣ERROR最近推出新歌《愛情值日生》，肥仔在片段中「質問」整頭中的姜濤：「你又話幫我哋宣傳新歌？」姜濤一臉天然呆後傻笑說：「吖！唔記得咗。」在旁的髮型師亦踢爆他：「提咗你啦，點解你唔做？」肥仔即說：「仲話當我係師父，我依家係你邊個吖？」他接着近鏡「低炒」姜濤露出鼻毛一刻，相當搞笑。

AK上載鬚根look報平安。（IG截圖）



而姜濤隊友江生（AK）與王智德（Alton）早前拍攝新歌MV而出現「染疫群組」後，AK一直留意身體狀況，昨日他在IG上載鬍鬚look表示沒有染疫：「七日，鬍鬚有了，BB沒有了，希望大家都身體健康。」另外，歌手張惠雅（Regen）昨日在IG自爆初步確診，現時在家中隔離休養。



盧瀚霆與父母分享喜悅

Anson Lo一家與獎項合照，意外被愛犬Amber搶鏡。（IG圖片）



至於MIRROR另一成員盧瀚霆，去年獲韓國MAMA頒獎禮「最佳新人亞洲歌手」，他最近終於拿獎座回家跟父母分享喜悅及合照留念，愛犬Amber也有份入鏡，Amber全程「眼甘甘」望實金光閃閃的獎座，十分可愛。Anson Lo留言：「這一個『經歷』，盼望令一直支持我的神徒們自豪之外，能夠讓自己的父母高興，心裏也有一種莫名的感動。」工作忙碌的他前晚在家打邊爐，家人不忘準備他最愛的白飯，十分窩心。