  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS時事要聞葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

23/02/2022

應承幫手宣傳新歌「走數」 姜濤被肥仔狂影鼻毛報仇

#MIRROR #姜濤 #Error
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】新年過後，男團MIRROR各成員相繼投入工作，忙於拍劇的姜濤答應幫手宣傳ERROR新歌卻走數，被梁業（肥仔）公開黑材料還擊；剛拍完新片的「教主」盧瀚霆（Anson Lo）終於領取MAMA獎座回家，更預告出新歌，令「神徒（AL粉絲）」十分期待。

 

姜濤因忘記宣傳新歌而傻笑，更被肥仔公開露鼻毛相作懲罰。（IG截圖）

姜濤因忘記宣傳新歌而傻笑，更被肥仔公開露鼻毛相作懲罰。（IG截圖）

ERROR推出新團歌《愛情值日生》。（資料圖片）


　　姜濤現正與ERROR隊長梁業拍攝新劇《季前賽》，二人以師徒相稱，感情要好，但肥仔昨日竟在IG限時動態po片公開姜濤「醜態」。事緣ERROR最近推出新歌《愛情值日生》，肥仔在片段中「質問」整頭中的姜濤：「你又話幫我哋宣傳新歌？」姜濤一臉天然呆後傻笑說：「吖！唔記得咗。」在旁的髮型師亦踢爆他：「提咗你啦，點解你唔做？」肥仔即說：「仲話當我係師父，我依家係你邊個吖？」他接着近鏡「低炒」姜濤露出鼻毛一刻，相當搞笑。

 

AK上載鬚根look報平安。（IG截圖）


　　而姜濤隊友江生（AK）與王智德（Alton）早前拍攝新歌MV而出現「染疫群組」後，AK一直留意身體狀況，昨日他在IG上載鬍鬚look表示沒有染疫：「七日，鬍鬚有了，BB沒有了，希望大家都身體健康。」另外，歌手張惠雅（Regen）昨日在IG自爆初步確診，現時在家中隔離休養。

盧瀚霆與父母分享喜悅

 

Anson Lo一家與獎項合照，意外被愛犬Amber搶鏡。（IG圖片）


　　至於MIRROR另一成員盧瀚霆，去年獲韓國MAMA頒獎禮「最佳新人亞洲歌手」，他最近終於拿獎座回家跟父母分享喜悅及合照留念，愛犬Amber也有份入鏡，Amber全程「眼甘甘」望實金光閃閃的獎座，十分可愛。Anson Lo留言：「這一個『經歷』，盼望令一直支持我的神徒們自豪之外，能夠讓自己的父母高興，心裏也有一種莫名的感動。」工作忙碌的他前晚在家打邊爐，家人不忘準備他最愛的白飯，十分窩心。

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#MIRROR #姜濤 #Error

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk