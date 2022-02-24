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24/02/2022

傳撻著敖嘉年變小三 男方澄清已離婚 蔣家旻︰佢人品好又正氣

#敖嘉年 #蔣家旻 #離婚 #第三者
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　　【晴報專訊】敖嘉年六年前與相戀16載的圈外女友Betty在加拿大秘密結婚，原以為夫妻恩愛多年，昨日卻驚爆敖嘉年疑背妻搭上蔣家旻，令女方背上第三者之名，及後敖嘉年為護花自揭已離婚三年多。昨日蔣家旻回應本報時，澄清無去敖嘉年屋企過夜，而她對男方也未有落閘：「有啲咩演戲上嘅嘢，我都會請教佢。」

 

敖嘉年16年與Betty低調結婚，但婚後甚少提及太太。（資料圖片）

敖嘉年在《鐵拳英雄》飾演奸到出汁的金耀龍，最終慘死可謂大快人心。(網上截圖)


　　現年45歲的敖嘉年，向來予人好好先生的形象，但昨日有報道指已婚的他與蔣家旻拍劇集《欺詐劇團》時擦出愛火，二人更在男方家中度春宵。敖嘉年受訪時，竟自爆早在三年前已離婚，強調與前妻和平分手，至今關係良好。雖然他否認跟年輕13載的蔣家旻拍拖，但坦承欣賞女方，更大膽取笑緋聞女友火爆兼「好惡」，對拍拖表示隨緣。至於蔣家旻一向緋聞多多，除了唯一認愛的朱敏瀚外，亦曾跟年長十載的麥秋成傳緋聞，看來她對成熟男士也不抗拒。

 

敖嘉年（後排中）與蔣家旻合作拍《欺詐劇團》相熟，二人戲裏戲外經常互窒。（資料圖片）


自稱未有心儀對象

 

蔣家旻否認去敖嘉年家中過夜，又自爆有圈外人追求。（資料圖片）


　　對於與敖嘉年的關係，蔣家旻昨日回應時否認拍拖︰「我無去過嘉年屋企過夜，去佢屋企嗰陣係有其他朋友一齊。」不過她與敖嘉年同樣對感情事表示隨緣，睇法相當一致︰「我無刻意諗過，對任何人都係，我偏向佛系，唔心急，所以隨緣啦。」她自言與敖嘉年因拍劇熟絡，大家有共同圈外朋友，她對這位前輩讚不絕口︰「佢人品好又好正氣，有啲咩演戲上嘅嘢我都會請教佢，佢都會同我分享。」蔣家旻又指自己命格中有桃花運，所以對感情事一直抱正面態度，她直言︰「暫時無心儀對象，有圈外人想識我，大家係普通朋友，未有進一步發展。」至於敖嘉年則以「趕配音」為由，拒絕再回應。

羅天宇自薦做姊妹

 

蔣家旻與羅天宇（中）情同兄妹，而她亦曾跟麥秋成（左）傳緋聞。（資料圖片）


　　另外，與蔣家旻以兄妹相稱的羅天宇，對「阿妹」的緋聞半信半疑︰「佢有戀情應該會話畀我知，咁否認得，應該就真係唔係嘅。（蔣家旻鍾情成熟男士？）咁我又唔係好清楚，要再觀察下先知。」至於「阿妹」與敖嘉年是否合襯？天宇回應︰「同敖嘉年合作得唔多，要認識多啲先知，不過如果阿妹真係有新戀情，我一定會祝福佢嘅。」天宇笑言希望蔣家旻結婚時會請飲︰「到時我唔介意反串幫佢做姊妹團㗎。」

 

轉載自: 晴報

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