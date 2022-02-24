  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS時事要聞葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

24/02/2022

孖廖子妤拍新歌MV 李駿傑心情緊張十足產前焦慮

#MIRROR #李駿傑 #廖子妤 #MV
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）前日推出首支個人跳唱單曲《半》，並找到獲今屆金像獎女配角雙提名的廖子妤（Fish）擔任女主角，大玩黑暗風。Jeremy表示出歌前非常緊張，有如患上產前焦慮症，又直言掛念MIRROR 12子一起拍MV的時光。

 

新歌《半》走黑暗風，充分散發Jeremy的妖艷魅力。


　　等候三年，李駿傑終有機會擁有個人作品，他坦言十分緊張︰「話晒前面有六個兄弟出咗作品，不過我今次推出嘅風格，係可以區分到嘅第七個style。希望透過我哋每個人嘅solo歌，可以話畀大家知，我哋12個人都有自己獨特一面。」

 

Jeremy遺憾今次與Fish未有太多同場機會，期待與對方再合作。


　　至於MV方面，Jeremy與女主角廖子妤分別飾演天使與魔鬼，當中不乏暴力、血腥、殺人場面，尺度大膽；Jeremy也因而嘗試了多個第一次，如搽指甲油、畫白色眼綫及於手腕貼上假紋身。

呂爵安鋼琴彈奏祝賀

 

Edan彈出《半》的兩個鋼琴版本，落力為兄弟宣傳。（IG截圖）


　　而MV前晚首播後，Jeremy開live與粉絲互動，又感激Fish的專業演出，大讚對方演技精湛，「我去到現場見佢整緊地下灘血，好專業，又無嗌辛苦。」對於新歌順利推出，Jeremy笑言前一晚睡得不好，十足產前焦慮症，他又坦言很掛念MIRROR一班兄弟，「拍MV嗰時好掛住MIRROR，solo都唔係幾好，覺得自己一個拍好孤單。」

　　直播期間，隊友呂爵安（Edan）加入留言，當Jeremy談到歌名起初考慮用「I can't breathe」時，Edan即認叻道︰「呂老師有幫手諗歌名，快啲多謝呂老師。」Edan前晚又出po力撑兄弟︰「你終於等到這天了，很感動，亦很驕傲，超級好的作品，完全把你的特色都展現出來，100分！」

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#MIRROR #李駿傑 #廖子妤 #MV

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk