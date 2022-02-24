孖廖子妤拍新歌MV 李駿傑心情緊張十足產前焦慮

【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）前日推出首支個人跳唱單曲《半》，並找到獲今屆金像獎女配角雙提名的廖子妤（Fish）擔任女主角，大玩黑暗風。Jeremy表示出歌前非常緊張，有如患上產前焦慮症，又直言掛念MIRROR 12子一起拍MV的時光。

新歌《半》走黑暗風，充分散發Jeremy的妖艷魅力。



等候三年，李駿傑終有機會擁有個人作品，他坦言十分緊張︰「話晒前面有六個兄弟出咗作品，不過我今次推出嘅風格，係可以區分到嘅第七個style。希望透過我哋每個人嘅solo歌，可以話畀大家知，我哋12個人都有自己獨特一面。」

Jeremy遺憾今次與Fish未有太多同場機會，期待與對方再合作。



至於MV方面，Jeremy與女主角廖子妤分別飾演天使與魔鬼，當中不乏暴力、血腥、殺人場面，尺度大膽；Jeremy也因而嘗試了多個第一次，如搽指甲油、畫白色眼綫及於手腕貼上假紋身。



呂爵安鋼琴彈奏祝賀

Edan彈出《半》的兩個鋼琴版本，落力為兄弟宣傳。（IG截圖）



而MV前晚首播後，Jeremy開live與粉絲互動，又感激Fish的專業演出，大讚對方演技精湛，「我去到現場見佢整緊地下灘血，好專業，又無嗌辛苦。」對於新歌順利推出，Jeremy笑言前一晚睡得不好，十足產前焦慮症，他又坦言很掛念MIRROR一班兄弟，「拍MV嗰時好掛住MIRROR，solo都唔係幾好，覺得自己一個拍好孤單。」



直播期間，隊友呂爵安（Edan）加入留言，當Jeremy談到歌名起初考慮用「I can't breathe」時，Edan即認叻道︰「呂老師有幫手諗歌名，快啲多謝呂老師。」Edan前晚又出po力撑兄弟︰「你終於等到這天了，很感動，亦很驕傲，超級好的作品，完全把你的特色都展現出來，100分！」