台前幕後中招全面停廠消毒 周嘉洛初步確診電視城陷疫慌

【晴報專訊】無綫繼上周聲夢學員潘靜文確診後，正為劇集《回歸》、《曙光》密密開工的周嘉洛昨日亦初步確診。同樣有份拍《回歸》的吳偉豪前日在IG分享周嘉洛頹爆一刻，懷疑他早已出現病徵。此外，《愛‧回家之開心速遞》的「大龍生」羅樂林及《法言人》幕後人員亦初確，令電視城上下人心惶惶，無綫昨午宣布煞停所有戲劇組錄影廠及外景拍攝，並徹底消毒。

連日趕拍劇的周嘉洛確診，掀起電視城疫情爆發危機。（資料圖片）

前日周嘉洛被吳偉豪po出慘況，只見他頭耷耷十分疲倦。（IG截圖）



據知，連日不停趕拍《回歸》、《曙光》的周嘉洛早已身體不適，《愛‧回家》「風少」陳浚霆早前為他及吳偉豪送上藥水及連花清瘟膠囊保平安。前日，吳偉豪在IG限時動態上載周嘉洛在化粧間的整頭片段，只見周嘉洛頭耷耷病態畢露；有份拍《回》劇的Mr.結他手黎澤恩（Ronny），前晚亦出po表示有同劇藝員確診兼有病徵。《回》劇女主角陳煒昨日回應本報時，間接證實周嘉洛染疫：「佢初步只係快速測試，佢應該今日（昨日）會再做檢測，等佢結果出嚟先！如果有需要，一定會配合再做檢測，暫時我檢測係陰性，希望無事啦！」

「風少」陳浚霆開工前戴定面罩，做足防護措施。（IG截圖）

陳煒（右）前日自我檢測，幸好屬陰性。（資料圖片）



「大龍生」羅樂林染疫

「大龍生」羅樂林不幸中招，藝員群組愈揭愈大。(網上截圖)



周嘉洛日前曾客串《愛‧回家》，在劇中飾演「大龍生」的羅樂林昨日亦初步確診。羅樂林回應本報說：「日日開工都要檢測，今日（昨日）唔使返工，但我都循例檢完畀監製睇，點知監製話我中咗！我睇唔清楚條綫，可能病毒量少所以好淺色。」他坦言近日天氣凍，有少許鼻水也不以為意：「我條氣唔順就再試其他檢測套裝，真係有另一條淺色綫顯示中咗，但老婆同工人檢測咗無事，平時我哋一人一間房，食飯都分開食，相信都安全。」問到目前身體狀況，中氣十足的他說：「我完全唔覺得有咩問題，食咗兩次止痛藥連鼻水都收埋，不過既然話我中，我呢幾日都唔會出街。」



此外，馬國明、林夏薇主演的《法言人》亦有幕後員工確診，無綫現已暫停所有錄影廠和化粧間運作，並進行大消毒及清潔，所有台前幕後均接受快速檢測。無綫昨日發聲明，指有幾名職藝員初步確診，為防疫情進一步擴散，現已即時暫停戲劇組所有拍攝工作，相關拍攝地方會進行徹底消毒及深層清潔，確保在絕對安全情況下才恢復拍攝。除了《愛‧回家》及《回歸》、《曙光》外，《隱門》、《法言人》及《破毒強人》等劇亦要停廠。另一方面，無綫宣布與香港電台合辦、原定於4月3日舉行的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，因疫情關係將會延期。