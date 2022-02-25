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25/02/2022

打拳跳舞學校轉型自救 黎美言︰無了期先係最可怕

#黎美言
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　　【晴報專訊】前女子跳唱組合HotCha成員黎美言（Winkie）於16年開設跳舞及打拳學校，不過學校受第五波疫情影響，暫延至四月尾才可以復課。身為老闆的Winkie選擇臨時變陣自救，她前晚在社交網留言︰「打不死精神，創業要變通。」

 

Winkie經常在社交網po出教學片段。（資料圖片）

Winkie上堂前會先教學生拉筋，放鬆肌肉。（資料圖片）


　　黎美言近年轉行教跳舞及泰拳，現時擁有兩間跳舞打拳學校，但因政府要求關閉表列處所至4月20日，加上中小學生提早放暑假，讓Winkie非常無奈。她前晚在社交網留言︰「2020年頭推出嘅網上課程，估唔到又返番嚟。昨天（大前日）嘅消息係驚嚇嘅，問題焦點處於是否4月20號一定能夠回復正常？呢個先係值得思考嘅問題，無了期先係最可怕。一間公司停一個月嘅運作都可以影響好大，你睇下幾多老字號結業，做生意係你今日可以有錢，聽日可以無晒，刺唔刺激？」

　　Winkie指自己用了大半天處理公司事務，忙得她一頭煙，又形容學生提早放暑假殺她一個措手不及，「為咗學生嘅學習，有啲事情唔係提早就提早，係有吸收程度同進度，作為老師係要編排課程，暑假嘅課程係要籌備好。」

轉網上教學反應不俗

 

Winkie不時親身上陣教授學生，吸引不少學生報讀。（受訪者提供）


　　昨日Winkie接受本報訪問，她指由今年一月至四月，共有三分一時間未能復課，幸好年初曾推出福袋大優惠，不少學生都已一次過購買一整年的課堂，收入可觀，所以生意未有太大影響。她說︰「我覺得真係要變通，知道疫情之後好多人出番嚟減肥，而我一直有保持住客服，同學生傾計，鼓勵佢哋唔好灰心。咁搵得我嘅學生都鍾意做運動，所以就推出呢個優惠畀大家，依家我哋都轉咗搞網上課程，反應幾好。」Winkie又指去年已節省人手，現時團隊仍有幾位導師，大家一起齊心共度難關。

 

轉載自: 晴報

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