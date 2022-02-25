擔心養子性格單純被人蝦 張慧儀：阿仔搵女友最好似我

【晴報專訊】來自馬來西亞的張慧儀，最近為香港開電視主持節目《曬ya馬拉moi》，介紹老家馬拉特色菜，但受疫情所限，慧儀已兩年沒帶養子Hanson（張晃維）回大馬探親。提到這位心肝寶貝，慧儀坦言無時無刻都想陪伴兒子，又擔心兒子性格單純，將來拍拖易受騙，她甜絲絲說：「阿仔同我講，叫我第時幫佢搵女朋友，我都幾開心！」



現年51歲的張慧儀向來女人味十足，保養得宜的她遠較真實年齡後生。慧儀笑言藝人保持良好狀態，是向觀眾負責任。「依家電視重播緊《真情》，我都唔怕網民拎昔日嘅我嚟比較，因為我接受自己，覺得依家嘅我，一定比以前更好。譬如我多咗生活閱歷，思維、待人接物絕對比以前好。我依家唔後生，但都唔係好醜樣啫！好多人認為張慧儀尚算可以，我唔敢話自己好靚，但依家都有回頭率㗎！」



廿四孝媽咪自認長氣

Hanson患先天性心臟病，張慧儀不辭勞苦湊大兒子。（微博圖片）



慧儀除了是公認的美魔女，也是偉大好媽媽。早年她在內地做義工時收養了Hanson，雖然養子患有先天性心臟病，但慧儀不離不棄，想盡辦法醫治兒子。「阿仔喺18年做咗手術之後，康復情況理想，我好感恩。佢上年11月再入院做過一次小手術，檢查咗好多嘢，例如肺壓指數高咗，我要學習點留意，佢又要點樣保護自己。其實佢無乜手術可以再做，如果再有啲咩就要換心，但手術好複雜，我當然唔希望佢有嗰一日，希望佢健健康康生活落去。」提到Hanson的個性，慧儀笑說：「阿仔十幾歲，但無同年紀男仔嘅反叛，比較單純、無膽。但佢有自己思維，有時會嫌我煩、長氣，我會話『阿媽唔長氣點養大你』？佢就會『得得得』咁答我！」

張慧儀笑指養子Hanson雖然有時嫌她麻煩長氣，但不會抗拒媽咪錫錫。（資料圖片）



Hanson日漸長大，慧儀坦言現在仍無時無刻想錫啖兒子，珍惜每日一起吃早餐的時光。「阿仔細個未做手術前成日缺氧，行唔到好多路，經常要我抱佢，以前我後生又鍾意着高踭鞋，成日着住高踭鞋抱佢，依家我抱佢唔郁喇！我同佢講『阿仔你咁大個，點解時間過得咁快』，感覺好矛盾，又想佢大，有時又唔想佢大得咁快！我成日叫阿仔過嚟畀阿媽錫啖，佢依家都仲會畀我錫。」她以行動證明對兒子的珍惜，「我每朝一定五點起身，咁多年習慣咗要照顧佢，睇住佢食早餐，係我哋好寶貴嘅時間，我會同佢溝通傾偈，睇住佢出門口返學。」



不介意囝囝發展姊弟戀



慧儀坦言，不鼓勵兒子太早拍拖，「我同阿仔講，等佢思想成熟啲先適合拍拖，一個細路仔識啲咩？識得保護女仔？我又唔覺得佢做得好好，等佢成熟啲就唔會阻止。我哋傾過，阿仔第日會遇到咩女仔呢？如果對方好惡，我一定唔得！無論阿媽點樣鬧仔都係叫錫，但有女仔鬧我個仔就唔得！阿仔同我講，叫我第時幫佢搵女朋友，佢接受嘅我都幾開心，但呢步對佢嚟講仲好遙遠。」她笑言沒規定未來新抱要是馬來西亞人，「邊度都有壞女人，最緊要唔好搵有機心嘅女仔。希望阿仔遇到一個單純、乖乖、識得錫佢嘅異性，我真係唔介意佢搵個年紀大（對象），如果搵到同媽媽一樣錫佢嘅，我好贊成！阿仔嘅對象最好就好似我咁嘅類型，似媽媽咁嘅就最好！不過，如果我將來過分參與，可能會影響母子感情，但我又好了解自己性格，如果見到對方唔啱條件，我真係會忍唔住…都係唔敢諗，到時再算！」



難忘夏韶聲贈外套

張慧儀邀請好友陳彥行上《曬ya馬拉moi》，更親自炮製馬拉菜給行姐品嘗。

張慧儀初出道時獲夏韶聲義氣相助，令她十分感激。（資料圖片）



張慧儀邀請多位嘉賓登上《曬ya馬拉moi》，包括陳啟泰、陳彥行及夏韶聲等。慧儀說：「今次邀請嘉賓都係識於微時，每一位都識咗20幾年，例如夏韶聲係我嚟香港拍第一部劇（《開心華之里》）嗰陣認識嘅。」她笑言自己在大馬長大，未曾經歷冬天，初來港時大感不適應。「我係完全唔知羽絨係咩！話說有次出海拍外景，天氣好凍，我無着太多衫，凍到不得了，匿喺船艙入面喊，咁啱夏韶聲見到，隔兩日返到公司時，佢送咗一件外套畀我。呢件事令我好感動，嗰個階段嘅我係乜都唔識，好記得有人拎我身材嚟開玩笑，我就即刻喊，你就知話我嗰時幾咁單純。」