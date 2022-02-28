暗示母子關係和好如初 梅啟明開火斥姪仔操控梅媽

【晴報專訊】梅啟明早前與母親梅覃美金（梅媽）關係決裂，更被經濟封鎖。他昨日忽然召集傳媒，狂數姪仔梅柏麟教唆梅媽登報，與他脫離母子關係，又直斥對方操控母親的財政大權；梅啟明亦透露自己曾與鬧翻的母親電話聯絡，「老人家朝早鬧完，下午就無嘢。」言語間暗示母子已和好如初。

梅啟明展示聲明，揚言被人阻撓到醫院探望母親。

梅啟明指母親登報脫離關係只是一時晦氣說話。（資料圖片）



昨午梅啟明在北角見傳媒，聲稱有人冒充梅媽登報，矛頭直指其姪仔梅柏麟。他展示報案紙，並說︰「我早幾日問清楚阿媽，佢話唔知登報呢件事。後來我搵阿媽嘅私人助理兼護士鄭姑娘，佢話唔關佢事，再追問落去我就心中有數。」梅啟明聲稱姪仔在背後操控母親的財政，揚言必定追究到底，他表示︰「佢四十幾歲同我一齊住，我噚晚問咗佢，佢話要同鄭姑娘當面對質。（有咩證據？）鄭姑娘係人證。」



呻農曆年後未見母親



梅啟明早前自揭每月有20,000元生活費，被「閂水喉」的他表明︰「過年阿媽都會畀利是，但今年無，姪仔成日同佢女友喺醫院出入，可以教唆同誤導，但我入唔到醫院探阿媽。佢（姪仔）一向無大無細，我啲仔叫佢都唔睬。（姪仔對梅媽如何？）我唔知，佢四十幾歲人食飯仲要梅媽摵啲雞肉畀佢，阿媽當佢仔一樣。」



至於與梅媽現時的關係，梅啟明承認農曆新年至今也未見過母親，但有電話聯絡，得悉對方剛打新冠肺炎疫苗。母子二人是否和好？梅啟明解釋︰「老人家朝早鬧完，下午就無嘢。（梅媽指唔告《梅艷芳》電影公司就原諒你？）官司慢慢傾，等佢出院先。」另外，梅啟明強調已要求醫院提供病房的出入紀錄︰「醫院話要等上邊批，如果佢畀唔到我會作出投訴。」