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28/02/2022

推出單曲媽媽興奮炫耀 李駿傑保持貼地善良真性情

#李駿傑 #MIRROR
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　　【晴報專訊】等待三年，人氣男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）早前終於推出個人單曲《半》，表現獲得一致好評，他形容︰「一切都是最好的安排。」Jeremy自認個性沉實，但看到媽媽的興奮雀躍，感受到「Unicorn（Jeremy粉絲）」的熱情，均令他十分感動。

 

Jeremy磨劍三年，終於獲得單飛的機會。

Jeremy新歌MV突破一百萬點擊率，成績令人鼓舞。


　　《半》的歌曲概念由Jeremy親自構思，並邀請到王雙駿監製及編曲、吳林峰作曲、周耀輝填詞，強勁班底為Jeremy度身打造「出道禮物」。「以前嘅我只係在乎人哋感受，其實真係要學識照顧番自己感覺。每個人都有唔同面向，我哋要正面去面對自己唔同嘅面向，了解自己，先能夠成為更完整嘅人。」

MIRROR全員力撑

　　Jeremy等足三年，終於擁有個人作品，他憶述︰「係MIRROR開緊演唱會嘅時候，知道呢個（單飛）消息，我好興奮咁一次過同11位兄弟講，大家都好戥我開心。我六歲開始就好鍾意唱歌，代表學校參加比賽，當時覺得大個之後一定要做歌手，過程中都不斷受到挫折，因為我唱歌真係唔叻！直至《全民造星》令我有機會成為男團一分子，其實已經實現咗我由細到大嘅夢想，出單曲係額外嘅獎勵。」

　　問家人有沒有替他感到驕傲？Jeremy形容媽媽的反應非常可愛，「佢哋聽到我有機會出單人歌都好興奮，問我幾時錄歌？錄完歌畀佢聽，又問我幾時拍MV？MV幾時出？佢好好笑，拍MV當日，我同佢視像，佢不斷同身邊其他人介紹『呢個我個仔！佢拍緊MV呀！靚唔靚仔？』佢好興奮同好想炫耀佢個仔咁，我都好開心可以令媽咪開心。」

自認普通人生活如常

 

MIRROR成員都視Jeremy為「媽媽」，可見他非常懂得照顧人。（資料圖片）


　　MIRROR成員均稱呼Jeremy為「媽媽」，皆因他十分懂得照顧別人，連隊長楊樂文（Lokman）和副隊長江生（AK）都大讚Jeremy是隊長不二之選。Jeremy謙稱︰「可能係家人嘅關係，屋企人將我照顧得好好，亦教我要多啲照顧其他人，所以先能夠喺MIRROR入面擔當媽媽呢個角色。」

 

Jeremy認為MIRROR走紅沒有改變他的日常生活。（IG圖片）


　　除了是團內的「媽媽」，Jeremy的形象親切貼地，過往常被拍到乘搭公共交通工具、抽居屋等，感覺有如「微服出巡」。但Jeremy直言走紅後的生活與以往無異，不認為自己特別，他表示︰「我本身係無自信嘅人，表演自信有嘅，但生活上我都係普通人啫！」不過Jeremy十分感激Unicorn對他的愛戴，「我成日睇粉絲嘅留言，佢哋鍾意我夠真、善良同純品，好多謝佢哋睇到我呢一面。坦白講，我唔係風趣幽默嘅人，好似好沉實咁，唔似其他MIRROR成員識得好開心咁呈現畀大家睇，但呢個就係我，我都好鍾意依家嘅自己。」

 

轉載自: 晴報

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