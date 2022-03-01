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01/03/2022

《聲夢JUNIOR》大熱Aster跳唱樣樣掂 師姐Chantel派心心

#聲夢JUNIOR #Chantel
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　　【晴報專訊】無綫選秀真人騷《聲夢JUNIOR》前晚首播，雖然節目被指鼓吹青少年發明星夢，但18位年僅11至14歲的新生代，施展渾身解數展現音樂才華。賽前大熱門Aster（劉芷君）有外貌兼跳得唱得，首集她在「盲唱環節」成為最高分三甲之一，連師姐姚焯菲（Chantel）於特訓營亦「點燈」力讚這位小師妹︰「我覺得Aster一行入嚟嗰下，已經超級eye-catching（搶眼）。」

 

Chantel（左二）領軍指導一班《聲夢》師弟妹。


　　一連三集的《聲夢JUNIOR》前晚首播，一眾學員的表現獲各界關注。28位入圍者在首集第一階段接受集訓，其後挑選出18名精英，並根據各人所長，分成vocal group（唱歌）、dance group（跳舞）及band group（樂隊）三組，加以改造及特訓。聲夢師兄、師姐炎明熹（Gigi）、Chantel、鍾柔美（Yumi）及張馳豪（Aska）等親臨特訓營為師弟妹打氣，Gigi與Chantel分別鍾情兩大熱門Vici（莊殷玥）及Aster，Gigi讚Vici︰「你（唱歌）嘅起伏做得好好，真假音嘅轉換都好好。」Chantel則說︰「我覺得Aster一行入嚟嗰下，已經超級eye-catching（搶眼）。」

Vici唱歌被批太造作

 

Breman打鼓勁，但歌藝有待進步。(網上截圖)

大熱之一的Vici落力演繹《海闊天空》，可惜表現一般。


　　除了Aster及Vici獲大師姐加持，四歲已到韓國參加跳舞比賽的Charlotte（繆昀希），亦獲星級舞蹈顧問黃國榮（Sunny Wong）讚賞有個人魅力；至於曾在林子祥紅館騷演出的Jasmine（冼奕瑜）以及14歲但已累積九年打鼓經驗的Breman（張鍩民）亦受關注。前晚首集中，學員們按製作組要求，獻唱不屬於自己年代的歌曲，讓五名「盲聽監考官」黃翊、關心妍（Jade）、胡鴻鈞、吳若希及糖妹點評歌藝。Vici投入演繹BEYOND金曲《海闊天空》，但被Jade狠批︰「呢個有懶音，加埋造作咗啲。」相反，自彈自唱王菲《約定》的Aster，則獲吳若希及胡鴻鈞大讚唱得有感情。

 

Aster獻唱王菲名作《約定》，監考官大讚她有感情。(網上截圖)


黃翊彈Breman懶音太多

　　至於Breman則獻唱張國榮的《追》，但表現明顯失準，Jade點評︰「佢一入就入唔到音樂條綫。」黃翊也不留情面批評︰「佢好緊張喎，咬字唔清，有好多懶音。」結果，盲唱最高分三甲分別是Aster、Charlotte及Isabel（黃可琳）；最低分則是Breman、Kingsley（虞浚圻）及Haily（梁栩寧），Breman坦言︰「我都估到少少，無超級唔開心，盡咗力。」18位參賽者將在餘下兩集，角逐出戰《聲夢傳奇2》的四個席位。

 

參賽者Nicole（張嘉悅）（左一）來頭不小，曾為國際品牌童裝騷行天橋。

 

轉載自: 晴報

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