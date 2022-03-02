超市貨架「清零」眾星撲空 黃翠如宅在家避疫︰屋企仲有雪藏食物

【晴報專訊】本港第五波新冠疫情爆發，前日驚傳政府將於本月中進行全民檢測兼實施「禁足令」，令各區不少超市貨架瞬間「清零」，多位藝人如關智斌（Kenny）、李施嬅等亦分享買餸撲空的苦況。不過黃翠如似有先見之明，開心在家歎和牛火鍋，她昨日回應本報時笑言和牛是舊相，幸好目前她家中有雪藏食物應急︰「暫時都無出去買啲乜。」



近日新冠肺炎確診個案每天持續超過三萬宗，加上傳出禁足令致人心惶惶，市民連日已搶閘到超市儲糧。Kenny前日如常到超市購買生果，他在IG發布限時動態，驚見貨架只餘少量蘋果；他再到凍肉櫃位置時，發現凍肉已被掃清光︰「當我仲思索緊要買啲咩嘅時候，前面嘅叔叔同嬸嬸已經一手打開個凍肉櫃，將全部嘢掃走咗。」



關智斌曬蛋白粉當儲糧

Kenny驚見超市凍肉櫃清空，家中儲糧只有豆豉鯪魚及蛋白粉。（IG截圖）

Kenny驚見超市凍肉櫃清空，家中儲糧只有豆豉鯪魚及蛋白粉。（IG截圖）



最後，Kenny只購得兩罐豆豉鯪魚，並分享家中物資照片︰「阿媽好擔心我屋企無嘢食，盤點一下，屋企最多竟然係蛋白粉及豆豉鯪魚，影呢張相畀阿媽，佢應該唔使擔心。」只能苦中作樂。Tyson Yoshi、倪晨曦、李施嬅等亦po超市貨架清零相，表示大感無奈；反而鄧麗欣幸運見證超市貨架尚有朱古力、杯麵及零食，她寫道︰「比我想像中多嘢。」至於吳日言雖然選擇網購，卻收到信息指她選購的多項貨品缺貨︰「唔去得超市，都搶少少貨，失敗了！」認真慘情。



翠如留快速檢測包備用

黃翠如上周宅在家歎和牛火鍋驅寒，直言現時在疫情下已甚少出門。（IG截圖）

黃翠如上周宅在家歎和牛火鍋驅寒，直言現時在疫情下已甚少出門。（IG截圖）



另一邊廂，黃翠如前晚在IG分享在家中歎A4和牛火鍋的照片，只見相中有多碟靚牛肉，令人睇到口水直流，似乎家中不愁糧食。昨日翠如回覆本報，解釋食火鍋原來是上周的事︰「其實是朋友送咗啲食物過嚟，限時動態係遲咗幾日po，所以好感謝朋友。屋企食物都有一啲儲備，暫時都無出去買啲乜。」提及超市貨架清零，她表示有留意新聞︰「本身諗住今日（昨日）去買啲蔬菜，不過應該有啲遲，聽日（今日）再睇下點。」她強調家中雪櫃仍有足夠食物︰「應該OK嘅，主要都係雪藏食物。（網傳禁足令？）我哋有咩所謂，係屋企有老人家小朋友先緊要。」翠如又指她與老公蕭正楠暫時不用返TVB開工，她說︰「其實我哋都盡量留喺屋企，好耐無去餐廳食嘢。（可有儲備足夠快速檢測包？）之前都買咗十幾個，應該夠嘅。」

洪永城太太梁諾妍亦是「盲搶炎」受害者，苦呻無菜食。（IG截圖）

洪永城太太梁諾妍亦是「盲搶炎」受害者，苦呻無菜食。（IG截圖）