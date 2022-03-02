  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍政策．正察論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

02/03/2022

超市貨架「清零」眾星撲空 黃翠如宅在家避疫︰屋企仲有雪藏食物

#搶購 #黃翠如 #關智斌
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港第五波新冠疫情爆發，前日驚傳政府將於本月中進行全民檢測兼實施「禁足令」，令各區不少超市貨架瞬間「清零」，多位藝人如關智斌（Kenny）、李施嬅等亦分享買餸撲空的苦況。不過黃翠如似有先見之明，開心在家歎和牛火鍋，她昨日回應本報時笑言和牛是舊相，幸好目前她家中有雪藏食物應急︰「暫時都無出去買啲乜。」

 


　　近日新冠肺炎確診個案每天持續超過三萬宗，加上傳出禁足令致人心惶惶，市民連日已搶閘到超市儲糧。Kenny前日如常到超市購買生果，他在IG發布限時動態，驚見貨架只餘少量蘋果；他再到凍肉櫃位置時，發現凍肉已被掃清光︰「當我仲思索緊要買啲咩嘅時候，前面嘅叔叔同嬸嬸已經一手打開個凍肉櫃，將全部嘢掃走咗。」

關智斌曬蛋白粉當儲糧

 

Kenny驚見超市凍肉櫃清空，家中儲糧只有豆豉鯪魚及蛋白粉。（IG截圖）

Kenny驚見超市凍肉櫃清空，家中儲糧只有豆豉鯪魚及蛋白粉。（IG截圖）


　　最後，Kenny只購得兩罐豆豉鯪魚，並分享家中物資照片︰「阿媽好擔心我屋企無嘢食，盤點一下，屋企最多竟然係蛋白粉及豆豉鯪魚，影呢張相畀阿媽，佢應該唔使擔心。」只能苦中作樂。Tyson Yoshi、倪晨曦、李施嬅等亦po超市貨架清零相，表示大感無奈；反而鄧麗欣幸運見證超市貨架尚有朱古力、杯麵及零食，她寫道︰「比我想像中多嘢。」至於吳日言雖然選擇網購，卻收到信息指她選購的多項貨品缺貨︰「唔去得超市，都搶少少貨，失敗了！」認真慘情。

翠如留快速檢測包備用

 

黃翠如上周宅在家歎和牛火鍋驅寒，直言現時在疫情下已甚少出門。（IG截圖）

黃翠如上周宅在家歎和牛火鍋驅寒，直言現時在疫情下已甚少出門。（IG截圖）


　　另一邊廂，黃翠如前晚在IG分享在家中歎A4和牛火鍋的照片，只見相中有多碟靚牛肉，令人睇到口水直流，似乎家中不愁糧食。昨日翠如回覆本報，解釋食火鍋原來是上周的事︰「其實是朋友送咗啲食物過嚟，限時動態係遲咗幾日po，所以好感謝朋友。屋企食物都有一啲儲備，暫時都無出去買啲乜。」提及超市貨架清零，她表示有留意新聞︰「本身諗住今日（昨日）去買啲蔬菜，不過應該有啲遲，聽日（今日）再睇下點。」她強調家中雪櫃仍有足夠食物︰「應該OK嘅，主要都係雪藏食物。（網傳禁足令？）我哋有咩所謂，係屋企有老人家小朋友先緊要。」翠如又指她與老公蕭正楠暫時不用返TVB開工，她說︰「其實我哋都盡量留喺屋企，好耐無去餐廳食嘢。（可有儲備足夠快速檢測包？）之前都買咗十幾個，應該夠嘅。」

 

洪永城太太梁諾妍亦是「盲搶炎」受害者，苦呻無菜食。（IG截圖）

洪永城太太梁諾妍亦是「盲搶炎」受害者，苦呻無菜食。（IG截圖）

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#搶購 #黃翠如 #關智斌

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk