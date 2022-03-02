豪擲百萬製作新歌MV 「幣少」BSY︰爆破場面嚇親粉絲

【晴報專訊】「幣少爺」黃鉦傑18年因投資加密貨幣致富而成為網絡紅人，近年他變身做獨立歌手，以藝名BSY轉戰樂壇，新歌《BTC STYLE》找來《全民造星IV》參賽者趙展彤合唱。銀彈十足的BSY，更豪擲一百萬元製作MV，當中包括一場真正爆破場面，「我邀請咗我啲粉絲去現場睇爆破，因為威力驚人，所有人呆咗五秒。」果然有錢就是任性。

BSY的九肚山豪宅內有私人泳池，甚有氣派。（受訪者提供）

BSY曾在社交網大曬林寶堅尼跑車及一疊疊「金牛磚」。（資料圖片）



現年28歲的BSY，自稱因炒賣加密貨幣而賺第一桶金，目前家住九肚山的他，不時在社交網大曬其豪宅及名貴跑車，就連新歌及MV製作亦豪氣過人。BSY今次一手一腳構思整個MV，他豪擲一百萬元製作MV，除了後期的CG製作，最揼本是爆破場面。「我哋用真炸藥同火藥現場爆破嘅，場景搭建好有未來感，炸藥嘅目標係當今世界其中一位首富，我哋整咗佢個模型公仔，擺喺MV入面炸咗佢，因為佢連累好多人輸錢，我亦係苦主之一，所以要做啲嘢洩憤。」



讚趙展彤英文發音好聽

趙展彤去年九月出席BSY在中環舉行的新歌發布會。（資料圖片）



BSY表示拍攝爆破場面十分危險，所以事前做足準備，包括購買保險及聘請一支專業的爆破隊伍。「其實香港就只得呢幾個專業人士，亦要申請獲批先可以做。我都邀請咗我啲粉絲去現場睇爆破場面，佢哋行到九丈遠咁睇，不過因為威力驚人，爆完之後所有人原地企喺度呆咗五秒，畀唔到反應。」至於邀請趙展彤合唱，BSY大讚對方英文發音和腔調似足外國人，他亦希望歌曲引起世界各地玩加密貨幣的人有共鳴，所以邀請她合作。「今次MV本來搵埋趙展彤一齊拍，但因為佢要參加《造星IV》，檔期夾唔到，我就請咗另一個女主角，取代佢個位置。」

MV中，模型公仔在爆破一刻彈到五米高，可見威力相當驚人。



玩音樂不求任何回報



《BTC STYLE》是BSY的第四首歌，對於踩過界做歌手，BSY希望透過音樂舒緩壓力和情緒。「人要有發洩點嘅，依家疫情下好多嘢都唔做得，又無得去旅行，咁咪玩下歌。」不過BSY沒想過音樂會帶給他回報，「因為我知道做音樂係搵唔到錢嘅，所以無諗有咩回報，純粹自己鍾意就去做。如果有唱片公司想簽我？都可以考慮下，但我唔想任何人改變我嘅風格同路綫。」